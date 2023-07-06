Особое отношение

В Усть-Каменогорске на базе городского территориального центра социального обслуживания «Ульба» работает реабилитационный центр «Қамқорлық» для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

В уютном здании по улице Добролюбова с 1992 года предоставляют социальные услуги пожилым людям. За 20 с половиной лет спектр деятельности учреждения значительно расширился.

– В данный момент мы работаем по нескольким направлениям, – рассказывает директор центра «Ульба» Сания Аубакирова. – Одно из них – специальные социальные услуги в условиях ухода на дому. На сегодня охват составляет 1060 человек и 170 детей с особыми потребностями. Также имеется отделение по оказанию социальной, психологической, медицинской, правовой помощи жертвам бытового насилия. Работает диспетчерская служба социального такси.

По словам Сании Аубакировой, по многочисленным просьбам жителей областного центра в 2013 году было открыто четыре кабинета для оказания комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына», корпоративного фонда «Қамқорлық коры» центр был оснащён современным оборудованием. Организовано обучение специалистов для качественной и комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи.

Центр «Қамқорлық» при оказании услуг придерживается концепции, разработанной экспертами фондов. Она предусматривает диагностику, медицинские услуги, консультирование, работу с родителями, поведенческую поддержку и развитие социальных навыков. Занятия проводятся индивидуально, группами, охватывая 130 детей в две смены.

Благодаря наличию в центре разнопрофильных специалистов, родителям нет необходимости дополнительно посещать другие учреждения в поисках нужного специалиста.

– Большое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности детей в центре, – говорит Сания Аубакирова. – Проведены ремонтные работы за счёт средств городского бюджета на сумму 166 492 тысячи тенге. Они также выполнены в соответствии с концепцией проекта.

Кабинеты оснащены мебелью и соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Здесь работают с оборудованием, аналогов которому нет в Казахстане. Например, комнаты для сенсорных и интерактивных занятий. Полностью обустроены кабинеты социально-бытовой ориентации, лего и робототехники, музыкальной терапии, швейная, гончарная и столярная мастерские, медицинский кабинет.

– Моя задача как руководителя оказать своевременную и качественную помощь всем услугополучателям, но без профессионального коллектива она невыполнима, – заключает Сания Аубакирова.

Командную работу, приносящую результаты, замечают и родители.

– Моя дочь всегда очень чутко реагирует на любые изменения, – делится впечатлениями мама особенного ребёнка Зауре Кожахметова. – Здесь чувствуются особая атмосфера, тепло и забота к нашим детям. Для родителей важна любая помощь со стороны государства. Хочу поблагодарить сотрудников центра за неравнодушное отношение к своей работе.

Ещё одна мама, Жанна Солтанбекова, рассказала, что её сыну Алихану очень нравится посещать центр.

– На территории расположен уютный парк, где проводятся занятия на открытом воздухе, – говорит она. – Общение проходит в приятной эмоциональной обстановке. Проводится много мероприятий, в которых участвуют наши дети. Могу с уверенностью сказать, что здесь ко всем особый подход. Сотрудники центра при необходимости оказывают психологическую помощь и родителям.

С момента открытия реабилитационного центра «Қамқорлық» прошло немного времени, но успехи коллектива очевидны для всех, кто посещает это учреждение.

Альмира Нуртаева