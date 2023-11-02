Что написано не пером

В Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан набирает обороты монопроект «Новые горизонты доступного чтения». Благодаря ему особенные читатели всегда в курсе всех новинок отечественной и мировой литературы.

В рамках проекта, используя работу тифлокомплекса, которому нет аналога во всей области, сотрудники библиотеки стараются решить вопрос нехватки литературы казахстанских авторов рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля как на государственном, так и русском языках.

Спецфонд ежегодно пополняется. И у особенных посетителей есть возможность читать книги отечественных авторов, которые были ранее недоступны.

Отметим, что тифлокомплекс приобретён в конце 2012 года. Первым произведением, изданным на нём в 2013 году, стала книга Абая Кунанбайулы «Слова назидания» на государственном и русском языках.

Издание книг шрифтом Брайля – серьёзная технология, требующая внимания и особой подготовки. Этой работой занимаются сами сотрудники библиотеки.

– Предварительно текст сканируется, создаётся его электронная версия, после чего редактор по Брайлю кодирует его в брайлевские символы, – пояснила заведующая сектором обслуживания Елена Дементьева. – Далее брайлевский шрифт печатает особый принтер Everest-DV4, молоточками выбивая буквы на плотной бумаге. Это длительная и трудоёмкая работа, так как при переводе книга имеет другой объём: одна страница обычного текста равна 2,5 страницы текста, набранного шрифтом Брайля. Например, книга Мухтара Ауэзова «Путь Абая» – это 24 объёмных тома.

При выпуске книг сотрудники библиотеки стараются не пропустить ни одной знаменательной даты, чтобы читатели были в курсе всех событий, происходящих в стране. Особый интерес у них вызвали произведения Ахмета Байтурсынова «Қырық мысал» и сборник стихотворений «Ақ жол», выпущенные к 150-летию писателя. Книга «Қырық мысал» снабжена тактильной иллюстрацией большого формата, на которой изображены главные герои произведения, и каждый может на ощупь составить о них представление.

К 30-летию Национальной валюты Казахстана в этом году выпущены книги: «Слово о тенге» и «Банкноты Казахстана».

– Наш фонд пополняется и тактильными книгами – это матерчатые или рельефно-бумажные издания, альтернатива обычной плоскопечатной книге, – поделилась Елена Дементьева. – Перед их выпуском сотрудники библиотеки продумывают иллюстрации и выбирают материалы, которые будут использоваться, ведь на ощупь они должны быть максимально схожими с реальным объектом. Эти книги нравятся обычным и особенным читателям.

Одна из таких тактильных книг – «Банкноты Казахстана». В ней представлены образцы купюр и монет. Читатели с проблемами зрения могут прикоснуться к денежным купюрам страны, изучить их таким образом.

Труд сотрудников библиотеки бесценен. Их работа позволяет особенным посетителям быть в курсе всех новинок казахстанской и мировой литературы, а также знакомиться с творчеством известных писателей-краеведов.

– До того, как в библиотеке появился тифлокомплекс, не было возможности читать произведения отечественных авторов, таких как Магжан Жумабаев, Асқар Алтай, Геннадий Пуссеп и многих других, – отметила читательница Анна Залещук. – Теперь мы с удовольствием читаем произведения своих любимых литераторов и писателей-краеведов.

Александра Исаева

Предоставлено библиотекой