К особенным детям — особый подход

В одной из общеобразовательных школ Усть-Каменогорска открылся кабинет поддержки инклюзивного образования.

Дети с особыми потребностями, посещающие общеобразовательные школы вместе с остальными учениками, зачастую нуждаются в ином режиме учёбы.

Новый инклюзивный кабинет, который организовали на базе средней школы № 36, – как раз то место, где ребята будут дополнительно заниматься со спецпедагогами, в их числе – квалифицированные психолог, логопед и дефектолог, и развивать социальные навыки.

Как подчеркнула директор школы Любовь Шостко, такой подход помогает детям легче включаться не только в процесс обучения, но и адаптироваться в обществе, другим ученикам он показывает ценность социального равенства.

На сегодняшний день организацию образования посещают порядка 45 особенных ребят, десяти из них необходима помощь педагога-ассистента и адаптированная методика.

– Наша школа шестая по счёту в городе, где открыт кабинет поддержки инклюзии, – поделилась Любовь Шостко. – Организация пространства для особенных детей – уверенный шаг вперёд. Ребятишки учатся адаптироваться в социуме, развивать свои способности и раскрывать таланты. Уже есть первые успехи, они активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых в школе.

Открыть кабинет удалось благодаря поддержке «Казцинка». При участии предприятия был отремонтирован класс, приобретено необходимое оборудование, а также обустроена зона логопеда для индивидуальных занятий с детьми и консультаций с родителями.

– Уверен, что особым образом оборудованное пространство поможет детям социализироваться, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Уже есть примеры того, что сначала дети не хотели здесь долго находиться, а сейчас они с удовольствием проводят всю смену, им интересно. Есть такое выражение: «Мы разные, но мы равные». Проект позволяет реализовать в полной мере эту задачу.

Отметим, что горно-металлургическая компания на постоянной основе поддерживает социальные проекты, в том числе по развитию инклюзивного образования.

Татьяна Кравченко