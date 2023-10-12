Почувствовать мир

В Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялся концерт «Тепло сердец в наших руках», посвящённый Международному дню белой трости.

Пожалуй, этот день правильнее будет назвать не праздником, а напоминанием, что люди, которые лишены возможности видеть мир своими глазами, нуждаются в заботе и внимании.

Впервые этот день отмечался в 1970 году. С этого времени дни, недели и даже декады белой трости проводятся ежегодно. Трость стала не только символом незрячих людей, но и их инструментом. Она позволяет «услышать» окружающее пространство и ощутить препятствия на пути.

В Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан отмечать Международный день белой трости стало традицией. В этом году здесь проводят неделю белой трости. Открыл её концерт «Тепло сердец в наших руках», на котором своим творчеством порадовали постоянные посетители библиотеки.

В этот день звучали полюбившиеся песни, трогательные стихотворения, написанные людьми с особыми потребностями. Каждое выступление оставило яркие впечатления и покорило искренностью и талантом. Завершилась концертная программа флешмобом.

– Тематические мероприятия проводятся ежегодно, – поделилась библиотекарь Назым Кобенова. – Такие встречи – возможность проявить себя, показать свои таланты и, конечно, пообщаться в тёплой обстановке. Вообще, Международный день белой трости – это напоминание обществу о том, что рядом живут люди, которые не видят мир и им необходима наша поддержка.

Отметим, что в специальной библиотеке созданы все условия для людей с особыми потребностями. Своей деятельностью она охватывает более двух тысяч незрячих и слабовидящих восточноказахстанцев.

Безусловно, фонды специальной библиотеки отличаются от фондов обычных. Базой являются книги и журналы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, озвученные книги, аудиокниги на электронных носителях для незрячих пользователей.

К слову, специалисты разработали и претворяют в жизнь монопроект «Новые горизонты доступного чтения». Его цель – выпуск книг, брошюр, памяток, листовок, открыток: детских книжек – не только с текстами, но и с иллюстрациями с выпуклым рельефом. На специальном оборудовании – тифлокомплексе они печатают книги шрифтом Брайля на государственном и русском языках. У читателей они пользуются большой популярностью.

Посетители приходят в библиотеку не только почитать, но и посетить различные клубы по интересам. К примеру, поиграть в шахматы, шашки, тогыз кумалак и другие настольные игры. Здесь работает мини-кинозал для просмотра незрячими читателями озвученных фильмов с тифлокомментариями и многое другое.

Также посетители помогают другим освоить полезные навыки. Одна из постоянных читательниц библиотеки – жительница областного центра Индира с февраля этого года на общественных началах обучает желающих компьютерной грамотности и навыкам работы со смартфоном. Девушка говорит, что ей нравится помогать людям, открывать для них новые возможности.

Александра Исаева