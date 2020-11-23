Основы гражданского общества 

В рамках декады Гражданского форума ВКО «Общество и государство: 30 лет партнёрства и развития Birgemiz» прошёл ряд семинаров и тренингов для представителей общественности.

Баланс «слышащее государство – говорящие граждане» поддерживается постоянным улучшением методов работы, повышением квалификации специалистов и уровня правовой грамотности населения.

В этом отношении большую роль играют тренинги, онлайн-практикумы, методические материалы в инфографике, видеоуроки, подкасты. Всё это реализовано в рамках проекта Частного фонда «ТРИНТА» по госсоцзаказу Управления внутренней политики ВКО.

– Важно было совместное обсуждение вопросов развития слышащего государства, – подчеркнул директор Некоммерческого холдинга «ЗУБР» Виталий Кулик. – Что получается, а что ещё требует доработки, какие задачи являются первоочередными, где нужно усилить работу? Ответы на все эти вопросы были найдены в ходе областной лаборатории по выстраиванию региональной архитектуры «слышащего государства».

В работе лаборатории приняли участие более 50 представителей государственного гражданского сектора, научного сообщества из ВКО и других регионов.

По итогам совместного обсуждения выработаны рекомендации по повышению эффективности отдельных компонентов архитектуры, в том числе конкретно по ВКО обозначены проблемные зоны и предлагаемые форматы работы с разными категориями населения.

– Также представлен практический анализ каналов коммуникации органов власти и населения, – добавила директор ЧФ «ТРИНТА» Юлия Натарова. – Рекомендации касались и ориентации на реализацию ключевых принципов «слышащего государства». По итогу все участники получили сертификаты. – Недавно мы отметили Международный день проектного менеджера, – добавила председатель регионального Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Елена Березинская-Абилова. – В наше непростое время, говоря о реализации многочисленных проектов, каждый из нас должен осознавать свою проектную роль. Безусловно, будущее за проектным менеджментом и проектным управлением, где каждый чётко знает свою задачу и нацелен на результат. Везде должны работать только сертифицированные кадры, и именно тогда нас ждёт успех и качественный продукт проекта в тесном коллаборационном процессе с органами исполнительной власти.

Ева Ким