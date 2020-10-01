Основной ингредиент успеха 

В областном центре прошел видеоурок с победителем Президентского кадрового резерва Ренатом Бектуровым.

Агентство РК по противодействию коррупции презентовало «Час добропорядочности» в новом формате, познакомив казахстанскую молодёжь с новой личностью, успешным молодым лидером Ренатом Бектуровым.

Он родился 13 октября 1984 года в Алматинской области, является членом Правления Astana International Exchange. Более десяти лет работает в сфере финансовых услуг. Принимал участие в заключении нескольких знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук (исламские ценные бумаги) в СНГ.

Молодой человек имеет степень магистра в области банковского дела и финансов Университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder). Занял первое место в Президентском молодежном кадровом резерве.

Ренат Бектуров в своей речи процитировал великого Абая.

– Добропорядочность – это совокупность человеческих качеств, таких как разум и доброта, упорство, скромность и труд, – отметил он, призвав молодёжь региона упорно трудиться, развиваться и быть патриотами.

По его мнению, секретным соусом успеха является удача, но основной ингредиент – труд.

Он рассказал о своих жизненных ценностях, которые позволили ему достичь успехов в личной жизни и карьере.

В ходе видеолекции зрители узнали, какой школьный учитель оказал на героя трансляции наибольшее влияние, что является залогом успеха для молодёжи, какие качества, по его мнению, определяют интеллектуальную нацию.

КАК ИЗВЕСТНО, ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АКЦИИ «ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ» – ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРИВИТИЕ ВАЖНЕЙШИХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ТАКИХ КАК ЧЕСТНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПОРЯДОЧНОСТЬ И ДОВЕРИЕ.

Ерик Абитов