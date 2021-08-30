Основа стабильности

К одному из главных государственных праздников – Дню Конституции РК приурочена литературная выставка «Конституция – основа мира и стабильности», открывшаяся в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Представленные на ней книги рассказывают, какой путь предшествовал принятию Основного закона Казахстана, какие государственные деятели сыграли важную роль в формировании законодательства нашей страны, а также об интересных фактах из истории конституционного строительства государства.

– Конституционная история Казахстана началась задолго до появления современного государства. Издавна степные правители старались внести в жизнь народа порядок и судить справедливо с помощью свода законов. В начале XVI века, в период правления хана Касыма, был разработан «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»). Хан Есим принял ряд поправок к этому кодексу, получивших название «Есім ханның ескі жолы» («Древний путь Есим хана»). Но наибольшего успеха в этой области достиг хан Тауке, который стал соавтором нового свода степных законов «Жеті жарғы» («Семь уложений»), – делится библиотекарь Юлия Сачкова. – Об этих первых степных законах рассказывается в трудах профессора Салыка Зиманова – десятитомнике «Древний мир права казахов», монографии «Казахский суд биев – общекультурологическая ценность» и других произведениях в историческом блоке.

Непосредственно основополагающие принципы современной Конституции были заложены в 1911 году Барлыбеком Сыртановым в Уставе «Қазақ елі». А по поручению Алихана Букейханова был создан проект Конституции страны казахов. Устав, написанный тогда, значительно опережал своё время – его содержание было направлено на построение независимого и правового государства. Отдельные положения Устава вошли в проект программы партии «Алаш» 1917 года.

– О выдающихся деятелях партии Алаш, Барлыбеке Сыртанове – юристе, учёном-враче, востоковеде, языковеде – можно узнать из книг многих исследователей, – отмечает Юлия Сачкова.

Значительный продолжительный период с 1917 по 1995 год охватывает сборник «Казахстан: этапы государственности» составителя Жолымбета Баишева. В него включены все официальные тексты основных законов нашего государства, от программы партии «Алаш» до Конституции Республики Казахстан 1995 года со всеми дальнейшими изменениями в них. Сравнительный анализ конституционных реформ ХХ века в Казахстане и странах Центральной Азии приводится в произведении-исследовании «Конституционная история Казахстана и стран Центральной Азии ХХ века».

Создателем «научной школы конституционалистов» по праву считается Гайрат Сапаргалиев – известный казахстанский юрист, академик НАН РК, наш земляк, уроженец Семея. Он не только государствовед, но и один из авторов многих главных законов страны – Конституции Казахской ССР 1978 года, первой Конституции суверенного Казахстана 1993 года, действующей Конституции 1995 года и многих других правовых актов.

Этот выдающийся учёный раскрыл целые пласты неизвестных страниц истории государства и права, является автором более 60 монографий и учебников, в том числе «История государства и права Советского Казахстана», «Основы государства и права Республики Казахстан» «Установление конституционного строя в Казахстане», «Конституционное право Республики Казахстан», «Конституционная ответственность», «Парламентское право. На выставке представлена и монография автора 1948 года «Возникновение Казахской советской государственности: 1917–1920 гг.» издательства Академии наук КазССР.

– Принятие действующей Конституции страны было одним из самых важных и ярких моментов в истории становления молодого независимого государства. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев лично руководил работой по подготовке этого значимого фундаментального документа. В книгах «Казахстанский путь» и «Эра независимости» Елбасы вспоминает, что при подготовке действующей Конституции изучил основные законы разных стран, – отмечает Юлия Сачкова. – Также на выставке представлены труды действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева: «Свет и тень», «Преодоление», «Он делает историю».

Таким образом, книжная экспозиция дает понять, что Конституция Казахстана воплотила в себе богатый многовековой опыт, мудрость казахского народа и передовые достижения мировой правовой мысли.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева