Ослеплён – значит опасен

Сотрудники Зайсанского отделения полиции выявляют на дорогах транспортные средства с ослепляющими фарами.

По их данным, в автомобилях можно использовать только газоразрядные и светодиодные лампы накаливания. Какие лампы установлены в автомобиле, стражи порядка определяют по меткам на заводских фарах.

В соответствии с техническими регламентами Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» в фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, установленного заводомизготовителем.

Полицейские предупреждают водителей, что переоборудование осветительных и светосигнальных устройств не предусмотрено конструкцией транспортного средства. За эксплуатацию такого автомобиля предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП по части 7 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и запрета на дальнейшее управление автомобилем.

Водителям, по их словам, следует обратить пристальное внимание на техническое состояние своего автомобиля и работу осветительных приборов. Ведь исправный транспорт – залог безопасности дорожного движения.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район