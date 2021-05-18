Оружие по правилам

В областном центре усилят контроль за оборотом и хранением огнестрельного гражданского оружия.

Об этом сообщили сотрудники Управления полиции Усть-Каменогорска. По их данным, на территории областного центра в период с 17 мая по 17 июня 2021 года будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» («Оружие»), направленное на изъятие из незаконного оборота огнестрельного, травматического оружия и боеприпасов, розыска похищенного и утраченного оружия.

Наряду с этим, будут проводиться проверки владельцев гражданского оружия по месту жительства на предмет соблюдения требований законодательства по его сохранности.

В Управлении полиции Усть-Каменогорска убедительно просят владельцев оружия соблюдать все установленные законом правила условий хранения и перерегистрации оружия. Использовать его в соответствии с целевым назначением, соблюдать порядок при перевозке.

– Оружие и патроны к нему должны храниться в прочно прикреплённом к полу или стене металлическом шкафу (сейфе) с толщиной стенок не менее трёх миллиметров, – проинформировал старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского служебного оружия управления административной полиции УП Усть-Каменогорска капитан полиции Айбек Пазылов.

По словам полицейских, оружейный сейф должен быть с внутренним замком в двери и оборудован сигнализацией с выходом на мобильный телефон владельца.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников