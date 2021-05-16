Оружие на стол!

С 20 апреля на территории Восточно-Казахстанской области проводится республиканская акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На днях в отдел полиции Урджарского района обратился гражданин и добровольно сдал две единицы охотничьего оружия. Со слов мужчины, они остались от покойного отца, который умер в 2018 году. В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза.

– Составом комиссии по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов жителю Урджарского района за добровольно сданное оружие будет выплачено более 120 тысяч тенге, – сообщил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. – Таким образом, в ходе проведения акции по области принято от населения 153 единицы оружия (нарезного – 25, гладкоствольного – 128), на общую сумму свыше 9,7 млн тенге.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции акция проходит в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Ания Есмухамет

Урджарский район