Ориентированность на результат  

В обществе активно ведутся дискуссии о так называемых «университетах по штамповке дипломов». Речь идёт о деятельности вузов, из стен которых ежегодно выпускаются дипломированные специалисты, остающиеся в последующем невостребованными на рынке труда.

О том, насколько актуальна эта ситуация для нашего региона, мы побеседовали с ректором ВКГУ имени Сарсена Аманжолова, профессором, кандидатом юридических наук, доктором философии PhD, академиком Академии педагогических наук Республики Казахстан Мухтаром Толегеном.

– Одно из важнейших направлений в работе каждого университета – трудоустройство выпускников. У наших студентов с этим проблем не возникает, – отмечает Мухтар Толеген. – Сейчас учебным заведениям важно ориентироваться на спрос на рынке труда, качественно готовить кадры по тем специальностям, которые востребованы.

ЧЕСТНО И ПРОЗРАЧНО

В этом году из стен университета выпущено 1766 специалистов с высшим образованием – 1550 бакалавров и 216 магистров. Они все трудоустроены. В вузе в основном осуществляется подготовка высококвалифицированных педагогических кадров – учителей информатики, математики и других специальностей. Здесь всегда ориентируются на спрос на региональном рынке труда. Так, в этом году по области требовалось 74 преподавателя английского языка. Защитившие весной этого года диплом молодые специалисты – выпускники ВКУ «закрыли» более 50 из этих вакансий.

– Если специалисты того или иного направления не требуются на рынке труда, то зачем университетам готовить эти кадры? – рассуждает Мухтар Толеген. – Задача ведь не в том, чтобы торжественно вручить как можно больше дипломов, а в том, чтобы выпускники вуза являлись высококвалифицированными и конкурентоспособными специалистами, не испытывали проблем в поиске работы.

Ректор особо подчеркнул, что именно трудоустройство выпускников, а не количество выданных дипломов – основной показатель работы вузов. И если раньше отследить или проверить уровень их трудоустройства было сложно, то теперь такой рейтинг вузов составляется в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Всё честно и прозрачно.

– Кстати, по результатам анкетирования и рейтинга ВКГУ им. С. Аманжолова – один из двух лидеров, имеющих высокий уровень трудоустройства по республике, – делится Мухтар Толеген. – Этот рейтинг делал Альянс студентов Казахстана.

В молодых специалистах, выпускниках ВКУ, особо нуждаются в сёлах. И многие из них желают начать строить карьеру именно в сельской местности. К тому же условия для дипломированной молодёжи – особые. Акимы районов прилагают все усилия, чтобы привлечь и удержать молодые кадры.

– Им выделяются земельные участки, выдаются квартиры. К примеру, предусмотрено кредитование на приобретение жилья на выгодных условиях, – поясняет ректор ВКУ. – Также есть надбавка к заработной плате в размере 25 процентов, так называемые «сельские». Выдаются подъёмные в размере 70 МРП, а уголь и дрова – бесплатно, за счет акимата.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Современная жизнь диктует свои условия. Чтобы идти в ногу со временем, в университете открываются новые востребованные специальности. Например, компьютерная мехатроника, цифровая гуманитаристика, криминалистическая химия, оздоровительная физическая культура, лесные ресурсы, охотоведение и пчеловодство. При этом не закрыта ни одна из прежних. Они также востребованы. Важно и то, что нет конкуренции с техническим университетом, ведь учебные заведения готовят разных специалистов, не дублируя друг друга.

– Одно из последних нововведений – сдвоенные специальности. Мы с проректорами выезжаем в районы, проводим профориентационную работу. Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что в малокомплектных школах региона требуются именно такие специалисты, – делится Мухтар Толеген. – В Министерстве образования и науки нас поддержали, мы получили лицензию. Сдвоенная специальность очень популярна среди абитуриентов, потому что дает определённые преимущества. В 2022 году состоится первый выпуск специалистов этого профиля.

Среди новшеств университета стоит отметить и открывшуюся лабораторию цифровой педагогики, где записываются видеолекции для дистанционного обучения студентов. Уже подготовлено более двух тысяч таких материалов. Если у обучающегося нет возможности заниматься онлайн (например, он живет в отдалённом населённом пункте, где низкая скорость интернета), то ему предоставляется место в общежитии.

– Для дистанционного обучения созданы все необходимые условия. Есть точки доступа Wi-Fi, установлены компьютеры. Обучаться в таком формате изъявили желание 115 студентов, они сейчас все проживают в общежитии, конечно, со строгим соблюдением всех санитарных норм, – говорит Мухтар Толеген.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Чтобы повысить качество обучения студентов, мотивировать и стимулировать сотрудников вуза, в университете регулярно увеличивают заработную плату преподавателям.

– Мы заинтересованы в том, чтобы у нас трудились высококвалифицированные, опытные сотрудники. Работа по повышению заработной платы ведётся с 2019 года. После моего назначения на должность ректора этого вуза преподавателям подняли зарплату на 30 процентов, с первого января этого года – на 15 процентов. С первого сентября 2020 – ещё на 35 процентов. Таким образом, за последние два года зарплата профессорско-преподавательского состава университета повысилась на 80 процентов.

Мухтар Толеген также подчеркнул, что регулярное повышение заработной платы сотрудников вуза проводится не только ради предотвращения утечки кадров, но и способствует противодействию коррупции.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев