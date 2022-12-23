Оплата за труд

Среднемесячная заработная плата одного работника в Аягозском районе за январь-сентябрь 2022 года составила 341 228 тенге.

Отдел статистики Аягозского района опубликовал данные о численности наёмных работников и среднемесячной заработной плате по основным видам экономической деятельности за девять месяцев этого года.

– Среднемесячная заработная плата работника промышленности составляет 655 818 тенге, строительства – 250 100 тенге, транспорта и складирования – 388 221 тенге, – говорится в сообщении районного отдела статистики. – Специалист, занимающийся профессиональной, научной и технической деятельностью, получает 125 199 тенге, а деятельностью в области административного и вспомогательного обслуживания – 450 000 тенге, государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения – 221 966 тенге.

Также, согласно статистике, зарплата тех, кто работает в области образования, находится на уровне 204 122 тенге, здравоохранения и социальных услуг – 215 999 тенге, искусства, развлечений и отдыха – 121 789 тенге.

Списочная численность работников за январь-сентябрь текущего года составила 15 702 человека.

Ания Есмухамет