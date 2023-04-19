Операция без скальпеля

Кардиохирурги из Восточного Казахстана успешно проводят малоинвазивные операции по замене клапана на сердце.

Оперативные вмешательства, проводимые на сердце без разрезов, позволяют пациентам не только быстрее восстанавливаться после операции и испытывать меньше болезненных ощущений, но и получить косметический эффект благодаря отсутствию шрама на грудине.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления здравоохранения, на днях 82-летнему жителю региона Эдуарду Пекаторосу была сделана закрытая операция на сердце. У пациента был диагностирован тяжёлый аортальный стеноз. Открытая операция ему была противопоказана в силу возраста, а также множества сопутствующих заболеваний, в том числе и сердечных – аритмии, инфаркта в анамнезе.

Около полутора часов мультидисциплинарная команда Восточно-Казахстанской областной больницы в составе эндоваскулярных хирургов, кардиохирургов, анестезиологов устанавливала мужчине искусственный клапан без разрезов грудины и остановки кровообращения.

Эндоваскулярный хирург ВК ОБ Куатжан Абишов поясняет, что этот вид операции называется транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI). Через небольшой надрез на бедре в артерию вводится катетер (длинная трубка), через который искусственный клапан доставляется до места назначения – внутрь неработающего аортального клапана. Там протез устанавливается, раскрывается и начинает полноценно функционировать.

– Операция прошла успешно, через два-три дня пациент пошёл на поправку. В нашем кардиохирургическом отделении подобные вмешательства проводятся уже четвёртый год, здесь созданы все необходимые условия для пациентов и специалистов, – отметил врач.

К слову, с 2020 года в отделении проведено уже 38 подобных операций.

По словам хирурга, транскатетерная имплантация аортального клапана – практически единственный шанс на спасение пациентов, которым противопоказана открытая операция на сердце. Чаще всего это люди пожилого возраста, которым от 70 до 86 лет.

– Не могу выразить словами, насколько я благодарен врачам этой больницы, всем медсёстрам, санитаркам, за их золотые руки, за мастерство, заботу и внимание. Чувствую я себя хорошо. Новый сердечный клапан подарил мне шанс на дальнейшую жизнь, – поделился Эдуард Пекаторос .

Отметим, высокотехнологичная операция общей стоимостью 6,5 млн тенге для пациента была совершенно бесплатной, все расходы были покрыты за счёт средств ОСМС.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО