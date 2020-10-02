Опасные манёвры 

Более 3900 нарушений правил дорожного движения выявлено в области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

С 22 по 24 сентября на территории Восточно-Казахстанской области проходило республиканское ОПМ «Безопасная дорога».

В течение этого времени 53 водителя были привлечены к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, около 290 – за превышение скорости, более 440 – за пользование телефоном за рулём.

Также среди нарушителей 213 лихачей, пренебрёгших правилами маневрирования, ещё 229 – управляли автомобилем без прав. За выезд на полосу встречного движения лишились прав 23 водителя. Кроме того, 54 единицы автотранспортных средств водворены на специализированные стоянки.

Незаконопослушными оказались и некоторые пешеходы. В поле зрения стражей порядка попали 738 лиц, переходивших дорогу в неустановленных местах.

– 23 сентября, около 14:30, сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции города Семея была остановлена машина марки Mazda под управлением 37-летнего водителя. Он ехал по улице Абая, пересёк двойную сплошную линию и выехал на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения, – сообщил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. – В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 596 части 3 Кодекса РК об административных правонарушениях. Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает, что выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный манёвр, который может привести к самым тяжким последствиям.

Отметим, согласно действующему законодательству (ст. 596 ч. 3 КоАП РК) выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление транспортными средствами сроком до полугода.

Гульжан Естаева