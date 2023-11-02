Опасные игры: на кону – жизнь

Опасные последствия недавно появившейся безумной игры «Беги или умри» горячо обсуждают родители и психологи. За последние месяцы она стала популярна в подростковой среде нескольких стран, и сейчас похожие случаи происходят в Казахстане.

Социальные сети пестрят различными вариантами набирающей обороты игры «Беги или умри». Разработчики призывают пользователей почувствовать прилив адреналина и испытать себя – во весь упор броситься наперерез едущему автомобилю, постаравшись избежать с ним столкновения…

Неудивительно, что и прохожий в Риддере, увидевший, как мальчики выбегают на проезжую часть, посчитал, что это новые приверженцы опасной игры. О чём и сообщил в видео, опубликовав его в социальных сетях.

Однако правоохранительные органы опровергли предположение очевидца. Как сообщил заместитель начальника местной службы полиции Риддера Адильжан Хамитов, личности детей, ставших героями видеоролика, были установлены. С ними проведена профилактическая беседа. В ходе разбирательства выяснилось, что подростки просто играли рядом с проезжей частью, но при этом о «подвигах», которых требуют правила «Беги или умри», даже не помышляли.

Тем не менее уже сейчас в Управлении образования ВКО взяли ситуацию под особый контроль. Социально-психологическая служба разработала специальные рекомендации для учителей и родителей, которые помогут выявить заинтересованность подростка опасными играми. Кроме того, в школах региона рекомендовано провести серию классных часов, посвящённых профилактике подобных игр.

Откуда же пришла к нам эта игра? С этим вопросом наш корреспондент обратился к детскому, взрослому, семейному психологу, практикующему в модальности транзактный анализ, EMDR-терапевту Ольге Меньщиковой.

– Настоящие источники разработки подобных игр практически невозможно установить. Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Как психолог могу сказать, что подобные страшные идеи могут зародиться только у психически нездоровых людей – создателей таких «игр», как «Синий Кит», «Беги или умри», «Исчезни на 24 часа» и многих других, – отметила Ольга Меньщикова. – Они могут находиться рядом с нами или очень далеко, а интернет и социальные сети молниеносно распространяют и делают доступным как доброе, так и опасное. Выявлять источники происхождения, способы и пути распространения, устанавливать и привлекать к ответственности виновных вне всяких сомнений обязательно нужно, и это задача правоохранительных органов.

По мнению психолога, цели, которые ставят перед собой разработчики подобных игр, призывающих людей к самоуничтожению, могут быть разными: от маниакального состояния до теории заговора.

– Причиняя боль и разрушая чужие жизни, создатель «игры» может испытывать целую гамму различных эмоций: от облегчения проживания собственных чувств до удовольствия. Любая антисоциальная деятельность приносит либо выгоду, либо расплату, материальную или эмоциональную, – пояснила Ольга Меньщикова.

Что касается самих ребят, то их участие может объясняться несколькими причинами. Во-первых, по наблюдениям специалистов, чаще всего под влияние таких игр, имеющих целью самоуничтожение человека, подпадают подростки в возрасте от девяти до 14 лет – в период взросления, когда мнение сверстников выходит на первый план. Продемонстрировать свою ловкость, силу, храбрость, похвалиться этим перед друзьями желает практически каждый подросток. Именно так они пытаются утвердиться в коллективе, стать популярными, а иногда и завоевать авторитет среди друзей, занять лидирующие позиции в группе.

Однако подобные увлечения могут привести к зависимости, пагубно повлиять на психику молодого человека, едва вышедшего из детского возраста.

– В таких случаях необходимо ребёнка лечить. Обращаться к специалистам – психологам, психотерапевтам, психиатрам, – советует Ольга Меньщикова.

Родителям и всем взрослым, тесно общающимся с подростками, следует пристальней наблюдать за поведением своих детей и подопечных.

– Нужно обратить свой любящий, внимательный взор на ребёнка, включить здоровый, не карающий, а защищающий родительский контроль. При этом стопроцентной гарантии его сохранности не даст никто, так как причины самоповреждающего и суицидального поведения лежат очень глубоко в психике. Решения жить или не жить и как жить принимаются в первые годы жизни в контакте с родителями. Мир подростка – это другая планета, и чаще всего родителям доступ туда закрыт, – считает психолог. – При этом очень простые вещи могут изменить отношения ребёнка и родителей, вырастить или восстановить доверие, которое заложено в нас природой (родитель – опора и защита для ребёнка). Любящий взгляд, тихие спокойные беседы на отвлечённые темы, открытость, терпимость, прямое разрешение обратиться к себе (родителю) с любой проблемой – от трудностей в учёбе или отношениях до рассуждений о смысле жизни и смерти – вот секрет доверительных отношений между родителями и детьми.

И если взрослые заметили изменения в поведении подростка, следует аккуратно и доверительно поговорить с ним на эту тему, не включая опций «табу» и тотального запрета всего и вся без разбора причинно-следственных связей. Нужно понять, что же подтолкнуло ребёнка к этой игре, почему он стремится покончить с жизнью, рискуя попасть под колёса автомобиля. Привлечь к решению проблемы специалистов.

Кроме того, нужно обязательно обратиться с заявлением в органы внутренних дел, которые начнут расследование по факту привлечения несовершеннолетнего к опасным играм.

Екатерина Гуляева