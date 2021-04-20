Олимпийские надежды

Спортсмены Восточного Казахстана завоевали уже четыре олимпийские лицензии.

XXXII летние Олимпийские игры в столице Японии Токио в 2020 году были перенесены из-за пандемии коронавируса COVID-19. Их планируется провести в этом году, с 23 июля по 8 августа.

Спортсмены Восточного Казахстана завоевали уже четыре олимпийские лицензии. Среди них борец-вольник Данияр Кайсанов, фехтовальщик Руслан Курбанов, борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов и легкоатлетка Ольга Рыпакова.

Сейчас на завоевание олимпийской лицензии по лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, дзюдо, вольной борьбе, гребному слалому на байдарках и каноэ, фехтованию претендуют ещё 19 наших земляков, посвятивших свою жизнь спорту.

– Лицензии будут определяться до июля текущего года. Сейчас спортсмены проходят плановую подготовку, учебно-тренировочные сборы в составе национальной сборной команды и принимают участие в международных рейтинговых соревнованиях, – отметил руководитель Управления физической культуры и спорта Досжан Уалханов.

Также в этом году проводятся летние V Молодёжные игры Республики Казахстан по 33 видам спорта. Спортсмены Восточного Казахстана планируют принять участие в 24 видах. В настоящее время уже состоялись соревнования по пулевой стрельбе, художественной гимнастике, женской вольной и греко-римской борьбе, дзюдо. Сборная команда области по общекомандному зачёту находится на четвёртом месте из 17 команд городов и областей республики. Примечательно, что сборная по дзюдо принесла области почётное золото в общекомандном зачёте, бронзовые медали принесли команды по художественной гимнастике и вольной борьбе. Игры планируется завершить в августе.

Отметим, что в прошлом году спортсмены области завоевали 2052 медали на областных, республиканских и международных соревнованиях, в том числе золотых медалей – 780, 663 – серебряных и 609 бронзовых. Сборные команды области приняли участие в 450 учебно-тренировочных сборах.

К слову, введение ограничительных и карантинных мер значительно отразилось на проведении спортивно-массовых мероприятий. Так, из 345 запланированных мероприятий в области в прошлом году удалось организовать и провести только 172. В том числе 18 соревнований по шахматам, тогызкумалаку, гиревому спорту, лёгкой атлетике прошли в онлайн-режиме. Также был запущен челлендж в социальных сетях по отжиманиям и конкурс «Я тренируюсь дома».

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников