Ограбил пенсионера 

В Риддере грабитель похитил денежные средства из дома пенсионера.

В конце октября в дежурную часть отдела полиции Риддера обратился пожилой мужчина и сообщил, что неизвестный молодой человек, применив насилие, похитил у него крупную сумму денег.

На место происшествия оперативно выехали полицейские. По горячим следам они установили и задержали злоумышленника. Им оказался местный житель, который ранее уже был судим.

В ходе следствия установлено, что молодой человек захотел быстро и легко заработать. Для этого он отправился в отделение банка, где и приметил будущую жертву – пенсионера, которому сотрудница банка выдала денежные средства. Злоумышленник проследил за ним.

– Достоверно осознавая, что из-за пожилого возраста пенсионер не сможет оказать сопротивление, грабитель, перепрыгнув через ограду дома, незаконно проник во двор, – рассказал начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Применив насилие, похитил 65 тысяч тенге и скрылся с места преступления.

По факту совершения кражи начато досудебное расследование по статье 191 части 3 Уголовного кодекса РК «Грабёж, совершённый в крупном размере». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Татьяна Кравченко

Риддер