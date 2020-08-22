Огонь до небес

В Восточно-Казахстанской области увеличилось количество лесных пожаров.

С начала пожароопасного периода на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области произошло 192 пожара общей площадью 4560,74 гектара. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году.

Крупный пожар, принёсший колоссальный ущерб, произошёл в Бескарагайском районе на территории «Семей орманы». Было уничтожено более 3500 гектаров леса.

По информации исполняющего обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Дмитрия Титова, в 90 процентах случаев причиной пожара служит грозовой разряд, в 10 – неосторожное обращение населения с огнём.

ДЧС ВКО проводит мероприятия по профилактике и тушению природных пожаров в пожаро-

опасный период. Так, разработан план по предотвращению и снижению вероятности пожаров и их ликвидации, проводится космомониторинг, благодаря чему стало возможным реагировать в кратчайшие сроки.

– В постоянной готовности в ДЧС ВКО находится 2211 человек, 452 единицы техники, в том числе 224 пожарных автомобиля основного назначения, 112 пожарных автоцистерн повышенной проходимости, девять тягачей, 24 автомобиля для доставки личного состава, а также вахта, – сообщил Дмитрий Титов. – На случай автономной работы подразделений есть таборное имущество и продукты питания.

Также создано 70 мобильных групп, которые проводят рейдовые мероприятия в лесной зоне. Всего было проведено 382 рейда, в результате которых выявлены 127 нарушителей требований пожарной безопасности.

В наших силах помочь спасателям в этой нелёгкой и опасной работе. Нужно только бережно относиться к природным богатствам и соблюдать правила пожарной безопасности, выезжая

на отдых.

Татьяна Кравченко