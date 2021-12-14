Перефразируя название популярного предновогоднего фильма, получаем лучшую форму профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

А если серьёзно, то на заседании Межведомственной комиссии заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов настоятельно рекомендовал казахстанцам во время предстоящих праздников продолжать соблюдать санитарные требования и карантинные меры.

– Призываю проводить все семейные мероприятия, в том числе встречать Новый год, дома – в кругу самых родных людей, а не за границей, на корпоративе или банкете, – обратился вице-премьер.

И хотя статистика скорее способствует потере бдительности – число новых случаев КВИ за последние две недели в Казахстане снизилось на 28 процентов, и больше нет регионов в «красной» зоне риска, пример других стран вызывает настороженность. Многие из них ещё вчера заявляли о снятии антиковидных ограничений, а сегодня говорят о переполненных госпиталях.

У нашей страны уже есть и собственный опыт подобного обманчивого, волнообразного поведения вируса, поэтому санврачи намерены сделать всё возможное, чтобы не допустить распространение нового штамма, ведь «омикрон» имеет 32 мутации и является более заразным, чем «дельта».

Напомним, несколькими днями ранее Межведомственная комиссия ограничила въезд в Казахстан иностранцам из 11 стран. А прибывающие из государств, где выявлены случаи заражения штаммом «омикрон», в том числе из Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады и Египта, обязательно проходят ПЦР-тестирование, независимо от вакцинации.

– Прибывающие из стран, где выявлен «омикрон», независимо от результата ПЦР-теста, подлежат недельной самоизоляции, за ними ведётся медицинское наблюдение по месту жительства. «Омикрон» кажется ещё более заразным, чем предыдущие штаммы, поэтому я призываю всех воздержаться от полётов за границу и серьёзно отнестись к новому вирусу, – прокомментировала ситуацию главный государственный санврач столицы Сархат Бейсенова.

По информации Минздрава, первым компонентом в Казахстане привито более 8,8 миллиона человек, охват подлежащего взрослого населения составил 78 процентов, вторым компонентом привито более 8,2 миллиона человек с охватом 73 процентов подлежащего взрослого населения.

– С учётом появления «омикрона» проведён предварительный ПЦР-скрининг на наличие мутации в Алматы. В итоге циркуляция этого варианта штамма коронавируса не установлена. Продолжается полногеномное секвенирование образцов положительных проб, отобранных во всех регионах Казахстана, – рассказал министр Алексей Цой.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов заболевших КВИ, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

К примеру, учёные Великобритании предупреждают, что к январю, если не вводить ограничения, страну может накрыть мощная волна заражений вариантом коронавируса «омикрон». Исследование, итоги которого цитирует «Би-Би-Си», провела влиятельная группа специалистов по моделированию эпидемий из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), которые консультируют британское правительство. Но даже они не могут дать однозначный прогноз. Эксперты предлагают различные наиболее вероятные сценарии развития событий, и очень многое будет зависеть от кампании ревакцинации.

По словам одного из авторов исследования, доктора Ника Дэвиса, «омикрон» распространяется очень быстро, это вызывает серьёзные опасения, и не исключено, что к концу года этот вариант будет в Англии доминирующим. Как говорится в отчёте, число инфицированных в Англии удваивается каждые два с половиной дня.

– Никто не хочет нового локдауна, но если у «омикрона» окажется высокий уровень иммунного побега (способность избегать обнаружения и атаки иммунной системой человека) или повышенная в сравнении с вариантом «дельта» вирулентность, для защиты системы здравоохранения могут понадобиться крайние меры, – предупредил доктор Барнард.

В своём исследовании специалисты LHSTM исходят из того, что болезнь протекает мягче, если вы были полностью вакцинированы.

Ранее профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Элеанор Райли уже отметила, что, «если только вы не живёте жизнью отшельника», вы, скорее всего, уже в ближайшие недели вступите в контакт с носителем «омикрона», поскольку он распространяется очень быстро. И даже учитывая, что «омикрон» считается сравнительно мягким вирусом, сами масштабы заражения могут означать, что многие люди всё же попадут в больницы.

Между тем Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк сделали заявление о том, что более полумиллиарда людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения. 12 декабря, в Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, они опубликовали два взаимодополняющих доклада, констатировав, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья. Из-за этого впервые за 10 лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулёза и малярии выросла.

Вот несколько цитат: «пандемия COVID-19, скорее всего, остановит продолжавшийся два десятилетия глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения», «пандемия вызвала наихудший экономический кризис с 1930-х годов, поэтому людям стало труднее платить за лечение», «ситуация толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана».

По прогнозам авторов доклада, финансовые трудности, «скорее всего, станут более интенсивными», учитывая рост бедности, падение доходов и тот факт, что государства сталкиваются со всё более сложной ситуацией в сфере налоговых поступлений. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства немедленно возобновить и ускорить шаги, направленные на расширение доступа населения к медицинским услугам. То есть увеличить государственные расходы на здравоохранение и социальную поддержку, пояснил он, подчеркнув, что в центре внимания должна быть система первичной помощи.

В разгар пандемии вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты. Этой осенью в ВОЗ уже заявляли о связи смертности от КВИ с отказом от профилактической иммунизации. По словам представителей систем здравоохранения многих стран, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырёх процентов, причём тяжёлые случаи крайне редки, большинство пациентов в стационарах – непривитые.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Коллаж Анны Ерёминой