На застроенной территории областного центра полным ходом ведётся инвентаризация и оцифровка инженерных сетей и коммуникаций.

За счёт средств республиканского и местного бюджетов оцифровано 3,6 тыс. га (42,3%) застроенной территории. Это центральная часть города, жилой комплекс Ertis City, район Драмтеатра, микрорайоны Стрелка, Прохладное, Защита, Согра, Новая Согра, Болашак, КШТ (14 жилой район), 23 микрорайон, 19, 28 жилые районы, пп. Радужный, Ново-Явленка, Прудхоз, Новое Ахмирово, Шыгыс, село Ахмирово.

Инвентаризация определяет точное пространственное положение и основные технические характеристики объектов инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, водоотведение, электроснабжение, связь, газоснабжение, теплоснабжение, уличное освещение, организация дорожного движения).

Этот процесс как никогда актуален, данные на бумажных носителях не всегда совпадают с фактическим местонахождением и состоянием инженерных сетей. При возникновении перебоев, аварий инженерных сетей усложняется поиск повреждений, жители временно вынуждены находиться без воды, электричества.

Как отметил руководитель Восточно-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр» Р. А. Отынчинов, оцифровка инженерных коммуникаций позволит отслеживать нагрузки на сети и своевременно увеличивать мощность, планировать ремонт и упростит процесс подключения новых объектов к инженерным сетям.

В текущем году ведутся инвентаризационные работы на площади 3,8 тыс. га застроенной территории города: 1, 2, 20, 21, 22 жилых районов, части 19 жилого района, пп. Ульбинский, Куленовка, Южного промышленного района, микрорайона КШТ (15 жилой район), пп. Левый берег, Меновное, района Аэропорта, района налоговой, п. Овечий ключ, микрорайонов Согра, Карабах, Аблакетка, п. Шмелёв Лог, района в створе проспекта Есенберлина.

Цифровые данные по результатам инвентаризации согласовываются коммунальными службами, балансодержателями объектов и вносятся в единую систему государственного градостроительного кадастра – отраслевую базу учёта инфраструктурных объектов и мониторинга застройки населённых пунктов.

Единый геопортал инфраструктурных данных (открытый контур системы градкадастра) обеспечивает доступ областным управлениям архитектуры, градостроительства и строительства, коммунальным службам к цифровым данным инженерной инфраструктуры.

В базе отражены функциональные зоны, сети, границы планируемой застройки, так называемые «красные линии», вплоть до отдельно стоящих зданий, социальных объектов, что показывает объективную картину развития территории для разработки градостроительной документации.

На текущий период база градкадастра содержит 63,9% (329 тыс. га) цифровых данных застроенной территории крупных населённых пунктов страны (городов республиканского, областного и районного значения, областных и районных центров).

Полная оцифровка крупных населённых пунктов (до уровня районных центров) планируется до 2024 года в рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».