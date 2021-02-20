Очередной этап

Первый этап проверки прошла российская вакцина «Спутник V» казахстанского производства.

Напомним, что вакцина российского производства «Спутник V» зарегистрирована в 27 государствах. В списке одобривших применение этого препарата и наша страна. Помимо этого, Министерство здравоохранения РК и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, а также производства и распространения вакцины против коронавируса «Спутник V» на территории Казахстана.

На сегодняшний день российская вакцина казахстанского производства уже прошла первый этап проверки. 90 тысяч доз «Спутник V», которые разработал Карагандинский фармацевтический комплекс, сейчас проходят второй этап проверки в научно-исследовательском институте имени Гамалеи (Москва).

Как сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев, к концу февраля планируется поставка вакцины единому дистрибьютору – «СК-Фармация».

Напомним, первый этап массовой добровольной вакцинации населения стартовал в Казахстане первого февраля. За день до этого в республику поставили первую партию вакцины российского производства «Спутник V» в объёме 22 тысячи доз и распределили её по всем регионам. По данным на 18 февраля, прививку против коронавирусной инфекции получили более 19 тысяч человек.

– За указанный период вакцину по причине медицинских отводов не получили около 300 человек, отказались – 67, – сообщил Ержан Байтанаев.

В первую очередь вакцинацией охватили медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Препарат, произведённый на Карагандинском фармацевтическом заводе, планируют использовать с конца февраля, после прохождения всех исследований.

С апреля ожидается вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in, которой, к слову, уже дали временную регистрацию на девять месяцев.

По прогнозам, до конца этого года прививку против коронавирусной инфекции получат до шести миллионов казахстанцев.

Александра Исаева

Фото из открытых источников