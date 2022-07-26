Объёмы продаж выросли

На 5,7 процента выросли показатели розничной торговли за полгода в Восточно-Казахстанской области.

Объём торгующих предприятий увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,1 процента и составил 29,9 процента розничного товарооборота области.

– Основной объём розничной торговли обеспечили физические лица, торгующие на рынках и осуществляющие индивидуальную торговую деятельность, – отметили в департаменте Бюро национальной статистики АСПиР РК по ВКО. – Их товарооборот составил 70,1 процента от розничного товарооборота области и по сравнению с январем – июнем 2021 года увеличился на 20,4 процента.

В общем объёме розничного товарооборота 66,5 процента составляют непродовольственные товары, 33,5 процента – продовольственные.

В лидерах по продажам – Усть-Каменогорск. Здесь продали товар на 324,8 млрд тенге, что составило 81,4 процента товарооборота области. На город Риддер и район Алтай приходится 4,7 процента и четыре процента соответственно. Доля остальных районов колеблется от 3,4 процента (Глубоковский район) до 0,4 процента (район Самар).

В целом розничный товарооборот за шесть месяцев этого года составил 399,3 млрд тенге. Стоит отметить, что в республиканском объёме розничного товарооборота Восточно-Казахстанская область занимает четвёртое место, доля розничного товарооборота в республиканском объеме составила 6,6 процента.

Как сообщили в профильном ведомстве, объём оптовой торговли за полгода сложился в сумме 346,3 млрд тенге, или 126,4 процента к уровню соответствующего периода предыдущего года. В структуре оптового товарооборота непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения составляют 78,5 процента, продовольственные товары – 21,5 процента.

Добавим, ежегодно в четвёртое воскресенье июля в Казахстане отмечается День работников торговли. Представителей этой сферы с профессиональным праздником поздравил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«Это один из самых важных секторов экономики, который напрямую влияет на качество жизни населения Восточно-Казахстанской области. Ваши усилия всегда направлены на укрепление престижа профессии, развитие потребительского рынка. Ежедневный труд направлен на благо каждого жителя страны, вместе вы делаете очень нужное дело. Работники торговли – самые энергичные, ваш кропотливый труд невозможно не заметить, он важен и непрост», – написал на своих официальных страницах в социальных сетях глава региона.

Александра Исаева

Фото из архива редакции