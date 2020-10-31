Обуздать вторую волну 

С 1 ноября на территории области будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения.

Текущая ситуация в Восточно-Казахстанской области по коронавирусной инфекции стала основной обсуждаемой темой во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК с участием вице-министра здравоохранения РК, главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова. Повышенное внимание к региону не вызывает удивления. Ведь не секрет, что Восточно-Казахстанская область лидирует в республике по количеству выявленных новых случаев заражения коронавирусом.

Ситуация действительно тревожная, ведь только за 29 октября зарегистрировано 205 новых случаев заражения КВИ, 177 из них с симптомами и 28 – бессимптомные.

В целом, по информации на 29 октября, на территории региона зарегистрировано 9565 случаев КВИ. В том числе 5740 случаев с клиническими симптомами и 3825 – бессимптомной формы. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 698,6, при этом республиканский показатель – 595,6. Стоит отметить, больше всего заболевших выявлено в Усть-Каменогорске и Семее.

– Начиная с 1 августа этого года, зарегистрировано 1050 случаев COVID-19 неидентифицированный (пневмония), – сообщает областной акимат. – Количество очагов за сутки – 205, контактных – 402. На контроле остаются 585 очагов инфекции с 1592 контактными лицами.

Стоит отметить, в связи с выздоровлением из инфекционного стационара с COVID-19 и ковидной пневмонией выписаны 6278 пациентов, завершили домашний карантин 3608 бессимптомных вирусоносителей.

В общем, обстановка располагает к тому, чтобы незамедлительно усилить меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

– Считаем, что основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области являются несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами предпринимательства, а также непрекращающиеся пассажиро— и грузопотоки с сопредельными государствами, – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат Тунгышбаев.

По его словам, в связи с этим по согласованию с Правительством РК с 1 ноября текущего года на территории региона будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения, с установлением блокпостов на внешних границах области.

– В сложившейся эпидситуации руководством области будут приняты все необходимые меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения Усть-Каменогорска и области. Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы, – сказал Талгат Тунгышбаев. – Мы постараемся максимально защитить бизнес от последствий введённых карантинных мер.

О действиях, принимаемых для борьбы с коронавирусной инфекцией, в ходе пресс-конференции рассказал заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов. По его словам, за предыдущие три года область мобилизовала более 24 млрд тенге, и только за десять месяцев этого года уже профинансировано в поддержку лечебных учреждений региона более 22 млрд тенге.

– К имеющимся 196 аппаратам ИВЛ и 57 цифровым рентген-аппаратам дополнительно приобретено 50 аппаратов ИВЛ и поставлено 100 ИВЛ, закупленных Министерством здравоохранения Республики Казахстан, 10 рентген-аппаратов. Всего в области будет насчитываться 346 аппаратов ИВЛ и 67 рентгенов, – проинформировал Шакарым Буктугутов.

Также в области есть 1142 кислородных концентратора, 76 из них были в наличии в медицинских организациях, 200 – приобретены на средства местного бюджета, 866 – закуплены спонсорами и благотворительными фондами. В 12 медицинских организациях региона проведена дополнительная централизация кислородных магистралей и установка кислородных станций.

В рамках подготовки ко второй волне КВИ заключены договоры на сумму 1,7 млрд тенге на поставку 185 прикроватных мониторов, 50 инфузионных насосов, 165 перфузоров, трёх ЭКМО, 200 пульсоксиметров, двух детских ИВЛ, 200 многофункциональных кроватей и т. д.

Вместе с тем круглосуточно работают 15 компьютерных томографов. Каждый аппарат закреплён за определённым районом или городом. Дополнительно закупается ещё три КТ – в Урджарский район, в Пульмонологический центр Усть-Каменогорска (на базе бывшей БСМП) и инфекционную больницу Семея.

Также в планах открытие за счёт местного бюджета пяти ПЦР-лабораторий в Усть-Каменогорске и Семее, Курчумском и Урджарском районах. Это даст возможность увеличить доступность тестирования для населения.

– Для сокращения ожидания и нагрузки на скорую помощь парк автомобилей будет расширен. К имеющимся 140 автомобилям дополнительно прибавятся 216 единиц техники. К 5 ноября экстренная медицинская служба области получит 100 новых машин скорой помощи. А к 1 декабря будет поставлено ещё 116 неотложек, оснащённых современным оборудованием, – отметил Шакарым Буктугутов. – В целях развития транспортной медицины закупается десять передвижных медицинских комплексов к имеющимся шести, что позволит обеспечить каждый город и район.

Кроме того, в регионе создан Стабилизационный фонд лекарственных средств повышенного спроса (антиковидные, противовирусные и жаропонижающие препараты) и средств индивидуальной защиты в объёме 1,9 млрд тенге.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя здравоохранения ВКО Райфа Сафиоллинова, для оказания своевременной и качественной медицинской помощи в период второй волны в области подготовлено 40 инфекционных стационаров, организовано 6010 койко-мест с полным медицинским оснащением.

– Развёрнуто 2078 инфекционных и 220 карантинных коек. Всего в инфекционные стационары госпитализировано 566 пациентов и в карантинные стационары – 43. Процент занятости коечного фонда для больных COVID-19 по области составил 26,5 процента, – пояснила Райфа Сафиоллинова.

Для увеличения количества инфекционных коек III уровня после проведения капитального ремонта здания БСМП в Усть-Каменогорске откроется новый инфекционный госпиталь на 150 коек, оснащённый современным оборудованием: ПЦР-лабораторией, КТ, аппаратами ИВЛ, прикроватными мониторами.

Ания Есмухамет