За строкой послания

Обсуждаем Социальный кодекс

21.10.2022
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Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов в рамках рабочей поездки посетил Риддер, где провёл ряд встреч с депутатами городского маслихата, руководителями государственных органов, лидерами ветеранских и молодёжных организаций, представителями НПО, многодетными матерями, лицами с инвалидностью, соцработниками и трудовыми коллективами. Темой разговора стало разъяснение норм проекта будущего Социального кодекса Республики Казахстан, который отражает основные направления поручений, данных Главой государства в Послании народу Казахстана.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты РК, для информационно-разъяснительной работы основных направлений Послания Президента народу Казахстана министерством была создана специальная мобильная группа, которая работает в регионах республики. В Восточном Казахстане эта группа под председательством вице-министра труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасова начала свою работу в Риддере.

Свою поездку в город горняков Акмади Сарбасов начал с посещения ПК «КазЦинкМаш» ТОО «Казцинк», где ознакомился с работой предприятия и поговорил с представителями трудового коллектива. Аналогичные встречи состоялись с активом Риддера и депутатским корпусом города, а также многодетными матерями, лицами с инвалидностью и получателями пособий на базе городского отдела занятости и социальных программ. Кроме того, вице-министр ознакомился с работой Риддерского центра оказания специальных социальных услуг.

Главной темой разговора стало усиление мер социальной поддержки граждан, которые будут закреплены в Социальном кодексе на законодательном уровне. Сегодня работа над проектом кодекса практически завершена, однако ещё есть время для его обсуждения и разработки окончательного варианта перед утверждением депутатами Парламента РК.

– Социальный кодекс будет сопровождать граждан в течение всей жизни, обеспечивая помощь со стороны государства при наступлении социальных рисков. При этом будет осуществлён переход от поддержки отдельных уязвимых категорий граждан к созданию базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи, – пояснил Акмади Сарбасов.

Вице-министр также отметил, что в проекте Социального кодекса предусмотрено формирование системы упреждения социальных рисков через предоставление социальных госгарантий в проактивном формате посредством работы проекта Цифровой карты семьи.

– Будет выстроена новая политика в сфере занятости, предусматривающая усиление профессиональных навыков рабочей силы, законодательное закрепление и регулирование всех видов гибкой занятости, привлечение квалифицированных кадров для трансфера технологий и знаний, регулирование внутренней миграции, трансформацию центров занятости в карьерные центры и масштабную цифровизацию услуг, – подчеркнул Акмади Сарбасов.

Кроме того, вице-министр рассказал об основных направлениях дальнейшего развития пенсионной системы в нашей республике. Так, пенсионное обеспечение граждан Казахстана будет осуществляться в том числе за счёт увеличения размеров пенсионных выплат из бюджета, а также создания многоуровневой пенсионной системы с участием государства, работодателя и работника.

– Во исполнение поручений Главы государства особое внимание в проекте Социального кодекса уделено усилению мер поддержки семей с детьми. В частности, будет увеличен срок выплаты госпособия и соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования по уходу за ребёнком до полутора лет, также будет увеличен размер пособия награждённым матерям. Кроме того, с 2024 года на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18-летнего возраста будут производиться отчисления 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда, – проинформировал Акмади Сарбасов.

Проект первого в Казахстане Социального кодекса предусматривает и модернизацию системы социального обслуживания населения за счёт расширения доступности государственных соцуслуг через механизмы государственно-частного партнёрства, масштабную цифровизацию и снижение человеческого фактора. И здесь важнейшую роль отдают развитию Портала социальных услуг и заочному проведению медико-социальной экспертизы для присвоения группы инвалидности.

Информационно-разъяснительная работа продолжилась в Глубоковском районе.

Екатерина Гуляева

21.10.2022
892

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