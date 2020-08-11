Обновления на родине Абая

Абайский район. Малая родина великого казахского поэта Абая Кунанбайулы находится в 180 километрах от Семея, в ауле Жидебай. Добраться до этих мест можно на машине за пару-тройку часов. Местные пейзажи навевают ощущение, будто на глазах оживают страницы романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Дорога к родине великого мыслителя пролегает по бескрайним степям, а после взору путника открывается невысокая гора Шынгыстау, расположенная на берегу реки Карауыл. Именно здесь родился Абай. Для туристов по всей дороге до Жидебая установлены указатели на исторические места, коих здесь, конечно, немало.

Одной из главных исторических достопримечательностей, пожалуй, является дом Абая в самом селе Жидебай, который до сих пор хранит историю его семьи. Этот дом, кажется, неподвластен времени. Здесь почти всё сохранено в первозданном виде. Документы, мебель, предметы быта и одежда того времени… Здесь всё говорит об Абае. Но самое главное – здесь царит дух, энергетика поэта, его близких и родных.

Как известно, в Жидебае зимовали мать Кунанбая – Зере и две его жены – Улжан и Айгыз. Как рассказывают краеведы, Абай в свое время реконструировал этот дом и сделал в нём капитальный ремонт. К 100-летнему юбилею поэта зимовка была восстановлена в качестве дома-музея. К 125-летнему юбилею Абая был проведён капитальный ремонт и создана мемориальная экспозиция. В преддверии 150-летнего юбилея музей пополнился литературной экспозицией. К 175-летию Абая в районе вновь проводятся масштабные работы, подготовка идёт полным ходом. И если раньше на месте Шынгыстау была лишь небольшая возвышенность, которая находилась неподалёку от райцентра Караул, то сегодня здесь проводится масштабная реконструкция исторических достопримечательностей и активно развивается инфраструктура.

В районе, носящем имя великого сына казахской степи, полным ходом идёт подготовка к празднованию юбилея знаменитого земляка. Множество проектов посвящено этой знаменательной дате. По поручению главы региона Даниала Ахметова строится новая, современная школа-лицей на 300 мест, открытие которой ожидается уже 15–20 августа. Планируется, что она будет носить имя Абая. При этом новая школа, по заверению руководства района, будет ничем не хуже Назарбаев Интеллектуальных школ, ведь из областного бюджета выделены средства на открытие здесь современных IT-классов, классов робототехники и физики со всем необходимым оборудованием.

Решаются и проблемы водоснабжения. Строительство водопровода планируют завершить в короткие сроки. Обновления коснутся и мест культурного отдыха. В ближайшее время на радость жителям района будут открыты новые парки и аллеи.

– В преддверии празднования 175-летнего юбилея Абая по поручению Даниала

Ахметова здесь началась работа над 19 проектами, 14 из них на сегодняшний день уже завершены, – рассказал аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров. – К 175-летнему юбилею великого поэта казахского народа Абая Кунанбайулы его малая родина кардинально обновляется. Масштабную реконструкцию проводим на исторических объектах. Кроме того, здесь благоустроен родник, из которого когда-то в детстве пил Абай. Обновлена стела, облагорожена площадь у самого музея. Для удобства посетителей и туристов здесь установлены новые беседки и малые архитектурные формы. Уже в этом месяце планируем открытие нового парка «Абай жолы» площадью 15 га. Перед селом Караул практически завершены работы по благоустройству.

Вместе с тем идет работа по благоустройству улиц. На сегодняшний день пять улиц полностью отремонтированы, на двух ремонтные работы продолжаются. Планируется завершить их в ближайшее время. Совсем скоро к местным достопримечательностям прибавится ещё одна – музей Кунанбая. Он будет знакомить посетителей с жизнью и историей отца Абая Кунанбая Оскенбайулы, который был старшим султаном и видным общественным деятелем. Музей в его честь откроет свои двери для посетителей в ближайшее время.

Ещё одно место, которое, по мнению местных жителей, обязан посетить каждый турист, – это мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», построенный в начале 90-х годов прошлого века. Это поистине уникальный объект как по архитектурному замыслу, так и по техническому его решению и исполнению. Здесь на стенах мавзолеев по белому известняку вырезаны 99 имен пророков. К 175-летию Абая здесь также проводится масштабная работа по благоустройству. Не помеха даже пандемия коронавируса, которая, хоть и внесла свои коррективы в ход подготовки к празднованию юбилея, но, тем не менее, не сломила дух местных жителей, которые победили «коронованный» вирус и с новыми силами продолжили работу.

– Сегодня все силы направлены на подготовку к 175-летию Абая, – продолжает аким района. – Проводятся ремонтные работы на ипподроме, выделен бюджет на благоустройство юрты и других достопримечательностей. Работа ведётся полным ходом. Несмотря на то, что 14 из 19 проектов на сегодняшний день завершены, работы ещё много. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы: среди рабочих были те, кто заболел этим вирусом. Но благодаря своему стремлению сделать родину Абая краше и воздать таким образом дань уважения своему великому земляку, мы, можно сказать, победили вирус и продолжаем начатую работу.

На сегодняшний день в Абайском районе проживают около 15 тысяч человек. Согласно статистике, приведённой руководством района, жители стали реже уезжать из родных мест. Большинство из них, получив образование, остаются и продолжают работать на благо своей родины. К 175-летию великого земляка местные жители относятся с особенным трепетом и с нетерпением ждут окончания пандемии, а вместе с тем и новых гостей со всего света, которые приедут на родину великого сына казахской степи.

Наргиза Омарканова

Семей – Абайский район