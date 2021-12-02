Объединяя прошлое, настоящее

С момента выхода программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в рамках её реализации в Восточно-Казахстанской области организовано более 16 тысяч мероприятий, в которых приняли участие порядка 900 тысяч человек.

За время своего существования КГУ «Региональный центр «Рухани жаңғыру» УВП ВКО стало одним из ключевых звеньев в сфере реализации поручений Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Его главная задача – способствовать сохранению и приумножению духовных и культурных ценностей, войти в 30 развитых государств мира.

За плечами регионального центра «Рухани жаңғыру» небольшой опыт, но развитие и рост, постоянный поиск и апробация чего-то нового является основным направлением его деятельности. О достижениях, текущей работе и планах на будущее рассказала его руководитель Карлыгаш Шерьязданова.

Программа «Рухани жаңғыру», инициированная Нурсултаном Назарбаевым, – это действительно масштабный проект национального уровня, не имеющий аналогов в мире. Она уникальна тем, что затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. Её смело можно назвать своего рода идеологической платформой развития казахстанского общества на современном этапе и в долгосрочной перспективе.

Как отмечал Елбасы, модернизация сознания должна коснуться каждого казахстанца, поскольку в условиях современных вызовов каждый житель страны должен быть готов адаптировать свои жизненные стратегии для прогресса страны и общества в целом. Только культ знаний, ориентация на качественное образование и открытость сознания могут в этом помочь.

За время своего существования программа обрела чёткие контуры, модернизационные преобразования поддержало казахстанское общество.

– «Рухани жаңғыру» – это возрождение ценностей и самобытных черт казахстанского народа, попытка стимулировать патриотическое понимание сквозь его эволюционное историческое прошлое и с учётом всех современных реалий глобализации, – отмечает руководитель Центра. – Поэтому наши главные задачи – это укрепление общенационального единства, обеспечение бережного отношения, сохранности и развития культурного наследия казахского народа. Мы поддерживаем современников, внёсших вклад в развитие страны, занимаемся воспитанием трудолюбивой нации, прививаем подрастающему поколению любовь к своей Родине, занимаемся сбором архивных данных с последующим анализом и оцифровкой и многое другое.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

С 2020 года начат новый этап реализации программы «Рухани жаңғыру».

Специальные проекты, реализуемые в рамках программы, носят не только национальный, но и региональный характер. Они призваны объединить прошлое, настоящее и будущее страны. Это такие спецпроекты, как «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», «100 новых лиц Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «Проект поэтапного перевода алфавита казахского языка на латинскую графику», «Генезис тюркского мира», «Тысяча лет степного фольклора и музыки», «История в кино и на телевидении», «Архив-2025», «Великие имена Великой степи», «Музей древнего искусства и технологий Великой степи», «Ауыл – Ел бесігі», «Үнем – қоғам қуаты», «Дәстүр мен ғұрып», «Құқықтық мәдениет», «Еңбек – елдің мұраты» и три основные направления – «Личностное развитие», «Национальная идентичность и международное позиционирование», «Развитие государства, гражданского общества, местных сообществ».

«…Только эволюционное развитие даёт нации шанс на процветание. Эволюционное развитие как принцип идеологии должно быть одним из ориентиров и на личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца».

Нурсултан Назарбаев

Работа областного центра «Рухани жаңғыру» предусматривает реализацию направлений, основанных на ценностях личностного развития, национальной идентичности и международной позиции, развитие государства, гражданского общества и местных сообществ. Для реализации программы «Рухани жаңғыру» сведены проекты и мероприятия всех районов и городов, региональных управлений, реализующих направления программы.

С 2017 года проведено более 16 тысяч мероприятий, в которых приняли участие порядка 900 тысяч человек.

Сегодня в регионе в рамках программы реализуется 56 проектов: 10 региональных, 20 районных и городских, 26 краткосрочных проектов регионального центра «Рухани жаңғыру».

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Под эгидой «Рухани жаңғыру» в области ежегодно проходит ряд значимых и крупных мероприятий, все они вызывают положительные отклики в обществе.

– Спецпроект «Туған жер» подразумевает активное участие регионов, а также привлечение предпринимателей, меценатов и заинтересованных граждан. Патриотизм, выраженный в любви к родной земле, её культуре, обычаям и традициям, выступает основой культурно-генетического кода. Только в прошлом году в рамках «Туған жер» реализовано 646 крупных проектов, результатом которых стали 48 построенных социальных объектов и 27 реконструированных, – рассказывает Карлыгаш Шерьязданова.

По линии спецпроекта «Великие имена Великой степи» в честь 175-летнего юбилея Абая был проведён комплекс мероприятий. Построен музей Кунанбая Ускенбаева в Акшокы. Оснащено 450 кабинетов «Абай тану» в средних общеобразовательных школах области. На родине поэта установлена стела «Туғанда дүние есігін ашады өлең» («При рождении двери мира открывает поэзия»).

В октябре 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» в Семее, посетил Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрілі».

За 10 месяцев этого года проведено 2 415 крупных мероприятий, в которых приняли участие 24 процента населения области. Всего в Восточном Казахстане реализовано 3 365 масштабных мероприятий.

В ФОКУСЕ – ЧЕЛОВЕК

За счёт средств меценатов в 2017–2020 годах реализовано 2 109 крупных социальных проектов, среди которых – строительство 281 нового объекта и реконструкция 109.

За 9 месяцев текущего года реализовано 238 проектов в сфере благоустройства, благотворительности, поддержки социально уязвимых слоёв населения, организации культурно-массовых мероприятий и других.

Завершён первый этап регионального проекта «Полиязычие», реализуемого в сфере образования. Курсы повышения квалификации прошли 1 065 учителей языковых дисциплин, в 77 школах преподавание предметов естественно-математического направления ведётся на английском языке. Французский и немецкий языки изучает 1 441 учащийся в 21 школе.

В целях пропаганды произведений местных писателей в рамках спецпроекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» реализуется региональный проект «Абай әлемі». За три года выпущено 69 книг общим тиражом около 52,9 тысячи экземпляров.

В рамках спецпроекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» приобретено 3 150 учебников по восьми профилям специальностей для десяти государственных колледжей, а также 402 книги – в библиотеки области.

В колледжах для инженерно-преподавательского состава и студенческой молодёжи создан электронный ресурс 100kitap.kz для систематизации и обновления знаний.

За годы реализации спецпроекта «100 новых лиц» победителями стали 18 восточноказахстанцев. Этот проект представил всей стране выдающихся людей в различных сферах деятельности. Это певцы, музыканты, спортсмены, учёные, журналисты и другие профессионалы в своём деле, достигшие успеха и признания уже в период независимости.

Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру» в год 30-летия Независимости РК реализован проект «Упорный труд – ключ к успеху», в котором через социальную сеть Instagram приняли участие казахстанцы, самоотверженно трудившиеся на протяжении многих лет на благо нашей страны. Трое наших земляков стали победителями.

В области также реализуется проект «Арт заман», в рамках которого за три года приобретено 59 экспонатов – картины, гобелены, горельефы.

Проведено два пленэра – республиканский «Алтай – Жемчужина Казахстана» и международный «Палитра Великой степи», в которых участвовало более 40 художников из Казахстана и стран дальнего и ближнего зарубежья. По итогам пленэров фонды области пополнились более 200 экспонатами, вышли в свет два каталога – «Алтай – Жемчужина Казахстана», «Палитра Великой степи».

Реализация спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» позволила провести в сёлах средний ремонт дорог, освещение улиц, а также капитальный ремонт больницы и врачебной амбулатории, что качественным образом повлияло на благополучие сельских жителей.

В регионе также проходят ярмарки вакансий, профориентационные встречи вузов с выпускниками школ в рамках проекта «Шығыс жастары».

Во время пандемии коронавирусной инфекции, в 2020 году, крупные мероприятия, имеющие большой охват населения, были переведены в онлайн-режим и имели точечный охват по определённым тематикам.

САКРАЛЬНЫМИ ТРОПАМИ

По спецпроекту «Сакральная география Казахстана» реализуется проект «Древние сокровища ВКО». Проведены исследования уникальных памятников археологии Восточного Казахстана – Берел, Елеке Сазы, Шиликты, Айнабулак, Кырыкунгир, Кокентау, Акбаур, Аблайкит – под руководством ведущих археологов страны, профессоров Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева.

Экспозиция выставки «Золото Великой степи» в Кембриджском университете стала историческим шагом в продвижении наследия Казахстана, которая собрала 60 тысяч уникальных артефактов, найденных в курганах Восточного Казахстана, и была номинирована на звание «Выставка года» международным изданием Apollo.

С целью развития туристской отрасли реализуется региональный проект «Жемчужина Восточного Казахстана». Разработано 72 туристских маршрута по сакральным, историческим, культурным и лечебно-оздоровительным местам, которые размещены на портале Visiteast.kz.

Успешно реализован проект «Литературный Восток – Познай свою землю», направленный на развитие детского туризма и ознакомление с сакральными объектами нашего региона. Разработан аудиогид по сакральным местам «Тарихи жол» и выпущен путеводитель «На авто – по ВКО» по семи направлениям.

В рамках спецпроекта «Тысяча лет степного фольклора и музыки» реализован проект «Алтайские самоцветы» с целью сохранения культурного наследия этносов, проживающих в районе Алтай. Изучены маршруты, определён перечень населённых пунктов, представляющих интерес для сбора материала.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Региональный центр «Рухани жаңғыру» занимается не только координацией, но и является инициатором и исполнителем краткосрочных проектов.

С целью укрепления духовной связи поколений и национальных ценностей реализованы региональные краткосрочные интернет-проекты в рамках спецпроекта «Дәстүр мен ғұрып». Такие как «Атамның аманаты», «Ақ әжемнің ас үйі», «Қазақ кәдесі». Опубликовано 29 материалов, проведено 326 мероприятий, охвачено более 127 тысяч человек.

26 краткосрочных проектов проводятся без вложения финансовых средств. Так, в рамках спецпроекта «Еңбек – елдің мұраты» организован интернет-проект «Видеокалейдоскоп «Еңбек адамы», направленный на пропаганду идеологии труда.

В социальной сети Instagram опубликовано 18 видеороликов, просмотренных более 12 тысячами человек.

Ещё один интернет-проект, не потребовавший финансовых вложений, – «POLYFORMATный чат». Он организован в рамках спецпроекта «Үнем – қоғам қуаты» с целью формирования у молодёжи умения правильно расставлять жизненные приоритеты при планировании будущего, воспитание разумного потребления и распределения ресурсов. Опубликовано 15 материалов, проведено 113 мероприятий, охвачено 24 692 человека.

В социальных сетях реализованы ещё два проекта – «Ұлы Дала Sound» и «Ұлы даланың сиқырлы үні», направленных на пропаганду традиционной казахской музыкальной культуры. Размещено в соцсетях 32 видеосюжета с просмотром более 10 тысяч.

Реализуется интернет-проект «Телеглобус «PRO кино» в рамках спецпроекта «История в кино и на телевидении». Восемь видеороликов раскрывают цивилизационную непрерывность истории казахского народа посредством кино и телевидения.

Также региональным центром «Рухани жаңғыру» организован онлайн-конкурс «Отбасы – ұлттірегі» среди молодых семей.

С января этого года с целью повышения уровня правовой грамотности и правосознания среди школьников 5-8 классов Восточного Казахстана в социальных сетях реализуется проект «Правовой всеобуч «Час с юристом» в рамках спецпроекта «Құқықтық мәдениет».

В целом, по всем направлениям программы модернизации общественного сознания достигнуты конкретные результаты и есть чёткие планы на будущее.

На данный момент ведётся работа по утверждению Дорожной карты на 2022-2024 годы программы «Рухани жаңғыру». Мероприятия будут реализованы в рамках трёх направлений и 17 спецпроектов. К тому же запланировано проведение областных краткосрочных проектов.

Как отметил Нурсултан Абишевич Назарбаев, каждому гражданину страны, обществу в целом, политическим партиям и движениям, всем государственным органам необходимо провести работу над собой. Проанализировать текущее состояние, определиться, где вы сейчас находитесь, понять, что нужно сделать всем и каждому из нас, чтобы деятельно участвовать в преобразовании общественного сознания на основе реализма и прагматизма.

Мы должны гордиться, что принадлежим к единой и великой нации. Дорога у нас одна – через обновление к лучшему будущему!

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции