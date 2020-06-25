Объединило общее дело

В отделе полиции Глубоковского района – семь династий, в которых дети пошли по стопам своих отцов и посвятили себя служению обществу.

В любой профессии семейные династии стоят на почетном месте. Они формируются в семьях, где старшие действительно преданы профессии, занимаются своим делом с полной самоотдачей. Тогда и у подрастающего поколения не возникает сомнений в выборе своей будущей стези. Династии в органах внутренних дел – тоже не редкость. Тяжелейший труд, передаваемый из поколения в поколение, вызывает глубокое уважение. Работа в полиции – это ненормированный рабочий день, скользящий график, ночные дежурства, необходимость всегда быть на связи, эмоциональное выгорание и самое главное – опасность для жизни. Полицейский должен обладать внутренним стержнем, характером, чтобы со всем этим справляться и быть примером для окружающих.

НадЁжный тандем

Госавтоинспектор отделения административной полиции старший лейтенант полиции Темирлан Тохтаров с детства мечтал работать в дорожной полиции, как его отец.

Несколько лет назад Жанат Садыханов с напарником сопровождал автобус с детьми. Вдруг водитель легковой машины выехал на встречную полосу движения – возникла угроза столкновения с автобусом, в котором ехало более двадцати детей. Капитан полиции Садыханов без раздумий подставил под удар свою машину. В тот момент о собственной безопасности он не думал, главное было – спасти детей. После этого случая Темирлан твердо решил, что тоже станет полицейским. Окончив университет, поступил на службу в ОВД на должность госавтоинспектора. Признается, что не разочаровался, да и отец всегда помогает советом.

Следователь следственного отделения лейтенант полиции Мади Шакенов после окончания школы поступил в Усть-Каменогорский финансово-экономический колледж. Получив профессию экономиста и проработав три дня в банке, понял, что эта работа ему неинтересна. Его отец, подполковник полиции в отставке Аскар Сулейменов, служил в подразделениях дознания и следствия. Вышел на пенсию с должности заместителя начальника ОВД Глубоковского района по следствию.

Сына к выбору своей профессии не подталкивал, Мади решил сам, что после службы в армии обязательно пойдет служить в полицию. В августе 2017 года его назначили на должность помощника следователя следственного отделения, где когда-то работал его отец. В прошлом году Мади окончил Казахстанско-Американский свободный университет и был назначен на должность следователя.

Отец очень гордится сыном, помогает в становлении в профессии, дает ценные советы по составлению процессуальных документов, расследованию уголовных дел.

Не женская профессия?

Женщины в погонах всегда вызывают восхищение. Выбрав для себя неженскую профессию, они справляются с поставленными задачами, несмотря ни на какие трудности.

Продолжила дело отца старший инспектор отделения миграционной службы майор полиции Александра Латкина. Сергей Симоненко, капитан полиции в отставке, более пятнадцати лет служил в отделе вневедомственной охраны при Глубоковском РОВД.

О службе в полиции девушка даже и не думала. После школы поступила в ВКГУ им С. Аманжолова на факультет «Международные отношения». Однажды отец предложил ей поучаствовать в спортивных соревнованиях за полицейскую команду, так как Александра активно занималась легкой атлетикой. Так состоялось первое знакомство с коллективом. Когда встал вопрос трудоустройства после окончания вуза, девушка приняла решение служить в полиции, как и ее отец. Сегодня он, конечно, гордится дочерью: умница, красавица и добросовестный сотрудник.

Инспектор отделения миграционной службы капитан полиции Галия Садвакасова, напротив, с детства мечтала служить в правоохранительных органах. Перед ее глазами был пример обоих родителей. Отец, отдавший службе в органах внутренних дел более 25 лет, начинал милиционером патрульно-постовой службы. С 1985 года работал в следственном подразделении. Подполковник полиции в отставке Таукенов вышел на пенсию в должности заместителя начальника ОВД Аягозского района по следствию. Ее мама проработала в отделе вневедомственной охраны при Аягозском РОВД 15 лет.

Галия, окончив курсы первоначальной подготовки при Павлодарском юридическом колледже КУИС МВД РК, поступила на службу в качестве контролера контролерской службы Учреждения ОВ-156/21 ДУИС по ВКО. Отдав службе в пенитенциарной системе более 10 лет, перевелась на должность инспектора отделения миграционной службы ОП Глубоковского района.

– Мне очень нравится работать с людьми и получать удовлетворение от того, что сумела помочь им, – делится Галия. – Отец всегда поддерживает меня во всем, дает дельные советы по работе.

Ее сестра – майор юстиции, также по примеру родителей выбрала службу в правоохранительных органах. В настоящее время трудится в должности начальника отдела службы пробации Жанакорганского района Кызылординской области.

– Для тех, кто вырос в семьях стражей порядка, такой выбор закономерен, – уверяют продолжатели династий в погонах. – Это налагает и большую ответственность, когда несколько поколений объединяет общее дело, особенно, если речь идет о такой профессии, как сотрудник полиции.

Заместитель начальника отделения криминальной полиции капитан полиции Раджан Давлетов пришел на службу в органы внутренних дел сразу после армии в октябре 2008 года. Начинал работать в звании младшего сержанта.

Ему всегда нравилась героическая профессия отца. Подполковник полиции в отставке Кумарбек Давлетов прослужил в органах внутренних дел более 25 лет. Вышел на пенсию в должности начальника Серебрянского ПОП ОВД города Зыряновска и Зыряновского района.

Капитан Давлетов считает свою работу интересной, хотя, признается, что есть в ней, конечно, и минусы.

– Часто приходится сталкиваться с негативными «элементами», что накладывает свой отпечаток, – говорит Раджан. – Но когда получаешь положительный результат – раскрываешь преступление и находишь злоумышленника, то от работы получаешь глубокое удовлетворение. Отец гордится моими успехами, а я горжусь своим отцом и стараюсь во всем быть похожим на него. Он часто дает мне советы по раскрытию и расследованию преступлений, по работе с личным составом.

Еще несколько случаев, когда пример родителя определил дальнейший выбор сферы деятельности сына. Так, отец следователя следственного отделения старшего лейтенанта полиции Адилета Калиякперова – майор полиции в отставке Кайрат Сатеков, проработал 15 лет в должности участкового инспектора полиции ОВД Глубоковского района.

Адилет после окончания юридического факультета ВКГУ не думал о службе в органах внутренних дел. Однако в 2017 году руководство Глубоковского отдела полиции предложило ему попробовать себя в сыскном деле. Сегодня следователь Калиякперов один из самых добросовестных сотрудников отдела полиции. Говорит, стыдно работать плохо, когда перед глазами весомый авторитет отца.

Старшина группы тылового обеспечения сержант полиции Бекнур Рахимов родился уже после того, как его отец Оразбек Рахимов, прослуживший в органах внутренних дел более десяти лет, ушел на пенсию с должности инспектора-дежурного дежурной части Курчумского РОВД. Он мало рассказывал сыну о своей работе, никогда не убеждал его пойти по своим стопам. Но после службы в армии Бекнур без раздумий пришел устраиваться в ОВД Глубоковского района.

Первая попытка не увенчалась успехом – спустя какое-то время молодой человек захотел попробовать свои силы в другой сфере. Через пять лет в память об отце, которого не стало в 2016 году, он окончательно принял решение связать свою судьбу со службой в полиции. Сейчас Рахимов-младший получает высшее образование и мечтает дослужиться до офицерского звания.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район