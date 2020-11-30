Опасный и почётный труд 

Чем-то похожи на могучие, раскидистые деревья семейные профессиональные династии, в которых дети продолжают дела своих родителей, идут по их стопам.

Династии появляются в тех семьях, где старшие поколения действительно любят свою профессию, занимаются своим делом с удовольствием и преданно. Тогда и у детей не возникает вопросов при выборе будущей профессии.

Идёт время, а профессия горноспасателя также остаётся почётной и востребованной, неизменно важной, ответственной. Вот и в Риддерском оперативном взводе с начала возникновения горноспасательной службы было немало трудовых династий. Об одной из них пойдёт речь в этом материале.

ЗАЧИНАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Всё началось в далёком 1955 году, когда в Лениногорский оперативный взвод устроился работать Валентин ЛеонтьевичЖиляков.

Жил он неподалёку от места дислокации Лениногорского горноспасательного взвода. Слышал тревожный вой сирены, наблюдал, как горноспасатели на оперативных автомобилях спешили на помощь шахтёрам, попавшим в беду на руднике. Возможно, уже тогда его и заинтересовала благородная и почётная профессия горноспасателя.

Отслужив в рядах Советской армии, в возрасте двадцати двух лет Валентин положил начало своей трудовой династии. В 1955 году он пришёл в Лениногорский оперативный взвод шестого ЛВГСО устраиваться на работу, его взяли бойцом-респираторщиком.

Спустя несколько лет, благодаря упорству и ответственности, Валентин Леонтьевич поднялся в профессиональном плане от спасателя до командира отделения. На этой должности он проработал до 1969 года, затем, по состоянию здоровья, его перевели слесарем-ремонтником пятого разряда в производственные ремонтно-механические мастерские.

В 1991 году он вышел на пенсию. Общий стаж работы его в структуре спасателей составил 14 лет и плюс больше двадцати лет работы в мастерских. Валентин Леонтьевич никогда не забывал отряд, приходил в родной оперативный взвод, где к нему всегда относились с почтением и уважением.

Осенью 28 ноября 2003 года Валентин Леонтьевич ушёл из жизни. Его дело продолжил сын Владимир.

ДЕЛО ОТЦА

Унаследовать дело отца всегда считалось почётным. Вместе с профессиональным мастерством от отцов сыновьям передавались и такие нравственные ценности, как любовь и уважение к труду, старшим.

В 1982 году в оперативный взвод поступил сын Валентина Леонтьевича Владимир

Жиляков.

Владимир отучился в Лениногорском лесном техникуме по специальности «техник-механик». После двухлетней службы в армии поступил заочно в Казахский политехнический институт, где получил специальность горного инженера, затем принял решение работать в горноспасательной части.

Его желание стать спасателем начало формироваться ещё тогда, когда он, будучи ребёнком, ждал у ворот оперативного взвода отца, уезжавшего на ликвидацию аварий в шахте.

Надо отметить, что в то время в ряды горноспасателей принимали рабочих, отслуживших в армии и проработавших в шахте не менее двух лет. Владимир устроился на рудник «40 лет Октября» учеником электрослесаря на подземных работах.

В 1982 году Владимиру предложили устроиться на вакантное место в оперативный взвод 30-го военизированного горноспасательного отряда на должность бойца-респираторщика.

В 1994 году Владимир Валентинович становится помощником командира взвода, а уже в следующем году его назначают на должность командира оперативного взвода.

В 2007 году он становится заместителем директора, тогда уже переименованного Лениногорского отряда (ЛВГСО). А через пару лет Владимира Жилякова перевели на должность начальника ремонтных мастерских.

За верность выбранной профессии и безупречный труд Владимир Валентинович неоднократно награждался почётными грамотами и медалями.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

В настоящее время в Риддерском оперативном взводе работает семья Гусляковых. Она тесно связана с семьёй Жиляковых. Чтобы было понятно, Наталья Гуслякова – дочь Валентина Леонтьевича Жилякова. У неё также с детства было горячее желание пойти по стопам отца. И хотя там требовались только мужчины, желание Натальи всё же осуществилось. При горноспасательных частях всегда должна действовать лаборатория, которая является общепринятой единицей и обязана вести контроль за составом рудничного воздуха.

Получив высшее образование, Наталья Валентиновна в 2007 году заняла вакантную должность техника-лаборанта впылегазоаналитической лаборатории. В 2011 году её назначили заведующей этой лабораторией. С 2015 года и по сегодняшний день она является ведущим специалистом лаборатории Риддерского оперативного взвода.

Её супруг Владимир Гусляков был зачислен в 1987 году в 30-й военизированный горноспасательный отрядпробонаборщиком в шахте. Спустя год его перевели в бойцы-респираторщики оперативного взвода. Продолжая семейные традиции, связав свою жизнь с горноспасательной деятельностью, Владимир зарекомендовал себя инициативным и ответственным сотрудником. В 2007 году Владимира Гуслякова назначают командиром отделения оперативного взвода филиала РГКП «ВАСС КЕН». В 2010 году переводят на должность помощника командира взвода. В настоящее время он работает заместителем командира Риддерского оперативного взвода аварийно-спасательного отряда № 2 Восточно-Казахстанского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС».

ОПЫТ ПО НАСЛЕДСТВУ

Те, кто проработал в горноспасательной службе хотя бы десять лет, душой привязаны к любимому делу, они вряд ли по собственной воле, без очень весомых на то причин могут оставить эту работу.

Профессиональные династии хороши тем, что из поколения в поколение передают собственные знания и накопленный опыт. Такого, чему учат деды и отцы, в учебниках не прочтёшь! Это – собственные, бесценные навыки, которые лишь приумножаются, передаваясь от отца к сыну.

В 1987 году у Натальи и Владимира родился сын Антон, который тоже остановился в своём выборе на профессии горноспасателя. Набравшись опыта на руднике и получив профессио—

нальное образование, Антон решил связать свою судьбу с горноспасательной службой.

В 2017 году он начал работать в аварийно-спасательном отряде № 2 Риддерского оперативного взвода, где трудится в настоящее время спасателем-компрессорщиком. Антон Гусляков зарекомендовал себя как ответственный, коммуникабельный, доброжелательный работник, с аналитическим складом ума.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В профессии горноспасателя преемственность поколений играет положительную роль, помогая не только добиваться наилучших результатов и обеспечивая стабильность, надёжность, но и безопасность всем членам такой семьи.

Каждый представитель этой династии – по-своему уникальный человек! Суммарный стаж работы её представителей – 65 лет. Они избрали непростой, но достойный жизненный путь – быть нужными и полезными своей Родине. Любовь и верность выбранному делу они, как эстафету, передают своим детям из поколения в поколение.

Ева Ким

Фото из архива Риддерского оперативного взвода