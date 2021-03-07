Жизнь под стук колёс

900 лет составляет общий трудовой стаж династии железнодорожников Мусабаевых из Семея. Все эти годы семья оставалась преданной своей профессии, переживая на любимой работе и горе, и радость. Ныне в этой сфере трудится четвёртое поколение семьи.

Глава семейства Мухаметкали Мусабаев отдал любимому делу 40 лет. По стопам отца решили пойти и дети. Сегодня они вместе трудятся на железной дороге и являются примером для многих.

– Я очень рад, что они выбрали эту профессию. Общий трудовой стаж династии железнодорожников нашей семьи составляет более 900 лет. Здесь я познакомился со своей супругой, стал отцом, а спустя годы и ветераном-железнодорожником, – говорит начальник железнодорожной станции «Жарма» КТЖ Мухаметкали Мусабаев.

Семья Мусабаевых видела, как «становилась на рельсы» целая отрасль нашей страны. Теперь трудовую эстафету принял сын почётного железнодорожника Мухаметкали Мусабаева Расул Каукен. Интерес к будущей профессии у него появился в раннем возрасте, ведь всё его детство прошло под стук колёс поезда и звукового сигнала локомотивов. Сегодня Расул трудится ревизором движения службы безопасности КТЖ города Семея.

– Основатель нашей династии, дедушка Каукен, начал трудовой путь простым стрелочником. Теперь в этой сфере продолжает трудиться мой отец, мама тоже отработала 40 лет в отрасли и недавно вышла на пенсию. Ещё здесь работает моя сестра. И если в 2014 году я был самым младшим представителем нашей династии, то теперь семейное дело продолжают двоюродные братья, сёстры, – рассказывает Расул Каукен.

Потомственные железнодорожники отмечают: останавливаться на достигнутом они не собираются, планируют набираться опыта и применять его в развитии железнодорожной отрасли страны.

Флора Левина

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Семей