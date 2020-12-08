Династия – гордое слово! 

Судьба трёх поколений семьи из посёлка Белоусовка тесно переплелась с Глубоковским аграрным колледжем.

Верность родной земле Тузиковы объясняют предельно просто: они её любят. Любовь к крестьянскому делу в этой семье – от деда, посвятившего работе в Глубоковском аграрном колледже более 40 лет.

Иван Тузиков в 1973 году, окончив ВК сельскохозяйственный техникум, получил направление на работу в СПТУ № 10 (так раньше назывался аграрный колледж) мастером производственного обучения по специальности «Тракторист-машинист широкого профиля». Работая, заочно обучался в Усть-Каменогорском педагогическом институте на факультете «История и обществоведение». С 1984 года Иван Васильевич перешёл на преподавательскую работу, но любви к сельскохозяйственной технике не изменил, продолжая преподавать предметы спеццикла «Тракторы», «Комбайны», «Сельскохозяйственные машины».

Как рассказывают его коллеги, в лице этого скромного человека они нашли мудрого наставника, учителя, который ежедневно добросовестно выполнял свою трудную и такую нужную работу не ради славы и наград, а просто по велению сердца.

– Иван Васильевич был замечательным человеком, – рассказывает замдиректора колледжа Нина Хилькевич. – Всегда с горящими глазами, очень чистой и открытой душой, педагог с большой буквы разговаривал с нами, как с равными. Так было много лет, а я всё ждала, когда же он глянет на нас с высоты своего Олимпа. Нет, этого не произошло, хотя он был одним из авторитетнейших преподавателей нашего учебного заведения. Всегда удивляла его способность находить общий язык с любым человеком. Это особый дар, который ценили его ученики, и так хотелось овладеть этим мастерством нам, молодым педагогам.

Студенты любили И.В. Тузикова. Из года в год на выпускном вечере звучали шутливые слова в его адрес: «Да здравствует наш Иван Васильевич! Самый Иван Васильевич из всех Иванов Васильевичей в мире!». Он знал, что за смешливыми словами ребят стоит огромная благодарность за доброту, справедливость, за полученные знания. Знал и то, что после окончания учебного заведения они, как и их предшественники, приедут к нему за профессиональным советом или просто поговорить о жизни.

Уходили ученики в самостоятельное плавание, на их место приходили новые. Но каждый раз звучали такие простые, но нужные слова ветерана труда В.И. Тузикова: «Дорогие ребята, мы рады, что вы выбрали самую земную из всех профессий – профессию хлебороба. Мы научим вас всему, что знаем сами».

Воспитанники Ивана Васильевича принимали активное участие в конкурсах профессио—

нального мастерства по сельскохозяйственной специфике разного уровня и неизменно занимали призовые места. А окончив учебное заведение, устраивались на работу механизаторами в крестьянские хозяйства, слесарями-ремонтниками на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, создавали свой бизнес. И в их судьбах была частичка души учителя Ивана Тузикова, который не только дал им хорошие знания, но и смог воспитать в них любовь к Родине, к нелёгкому труду хлебороба, ответственность за порученное дело.

Надо сказать, что вокруг Ивана Васильевича всегда крутились студенты – вот уж такой он был человек, обладающий каким-то волшебным магнетизмом. Его голос – тихий и вкрадчивый, кажется, он его никогда не повышал. Умел педагог привлечь и удержать внимание студентов, потому что разговаривал с ними как с опытными, на равных, бесхитростным простым языком, всегда честно и искренне. А ведь молодые ребята чувствуют любую фальшь, так как слушают не ушами, а сердцем, их не обманешь. Не зря говорится в мудром изречении: «То, что человека вдохновляет, становится для него и окружающих путеводной звездой».

Многолетний добросовестный труд преподавателя спецдисциплин КГУ «Глубоковский аграрный колледж» Ивана Тузикова был отмечен множеством наград районного и областного руководства. В 2011 году педагог был награждён медалью «20 лет независимости РК» за значительный вклад, который он внёс в развитие профессионально-технического образования Восточно-Казахстанской области.

В 2014 году Иван Васильевич ушёл на заслуженный отдых, а спустя четыре года его не стало.

Но дело педагога продолжает его сын Василий Иванович Тузиков, который работает в колледже старшим мастером. Он признаётся, что с детства у них в семье были разговоры об училище, поэтому неудивительно, что решил пойти по стопам отца. Окончив Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Василий получил квалификацию инженера-механика и так же, как отец, посвятил свою жизнь обучению и воспитанию будущих хлеборобов.

– Сколько помню, – делится Василий Иванович, – профессиональное отношение к работе, точнее, настоящая любовь к своей работе в отце была просто неистощима. Как говорят в педагогической среде, если учитель влюблён в свой предмет, то и ученики его полюбят. Можно сказать, что папа своим трудом доказал правдивость этой фразы. Он всецело отдавал себя своим ученикам. Наверное, поэтому на его занятиях всегда было интересно, и ученики с должным прилежанием, а главное, с желанием учились.

Внуки Ивана Васильевича тоже решили связать свою жизнь с сельским хозяйством. В этом году они стали студентами колледжа, в котором работал их дедушка. Ольга и Андрей Тузиковы обучаются по специальности «Механизация сельского хозяйства», квалификация «Техник-механик».

– Думаем, что дедушка одобрил бы наш профессиональный выбор, который стал семейным, – говорят продолжатели династии. – Надеемся, что мы упрочим добрую славу фамилии Тузиковых. Быть третьими в поколении – обязывает.

Будут ли внуки Ивана Васильевича педагогами аграрного колледжа?

– В настоящий момент однозначного ответа у меня нет, – признаётся их отец. – Однако мой собственный опыт меня уже научил, что в жизни всё возможно. Поэтому не стоит спешить говорить «никогда».

Бахыт Сарсембаева

Фото из семейного архива

Глубоковский район