О важном – в деталях

Ежегодно в Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии внедряются новейшие технологии. Они позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и проводить уникальные операции. Об итогах года и перспективах рассказала директор медицинского учреждения Гульмира Сагидуллина.

Гульмира Габдулловна курирует не только вопросы здравоохранения, но и социальные, поскольку с этого года она избрана депутатом городского маслихата. Приоритетные направления Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» в сфере медицины – на её личном контроле. К слову, главный онколог области возглавляет Общественный совет по вопросам здоровья нации.

Одно из направлений работы – охват взрослого населения скрининговыми программами. Отметим, что благодаря комплексному подходу процент охвата жителей областного центра намного выше, чем в прошлом году. Так, за 11 месяцев этого года скрининг прошли 524470 восточноказахстанцев. Причём, исследования проводятся не только по выявлению онкологических заболеваний, но и глаукомы, сахарного диабета, болезней системы кровообращения.

– Скрининги дают свои результаты, – отметила Гульмира Сагидуллина. – Сегодня мы выявляем большее количество людей с различными заболеваниями на ранней стадии. Это значит, что они вовремя получат лечение.

Улучшить раннюю диагностику всех заболеваний и обеспечить доступность пациенту медицинской помощи, а самое главное – сократить сроки, когда пациенту поставят правильный диагноз и назначат лечение, позволяет внедрение в этом году PACS-системы. Если говорить вкратце, то это единое центральное хранилище всей информации по лучевой диагностике. К примеру, у пациента из районной больницы обнаружили какое-то образование в лёгком, но врач затрудняется поставить диагноз, специалисты центра заходят в систему и смотрят снимки. К слову, решение о постановке диагноза принимается коллегиально – создаётся пульмонологический совет, куда входят онколог, пульмонолог, фтизиатр, рентгенолог. После этого пациенту говорят, когда и к какому врачу необходимо приехать на дальнейшее обследование. Такой подход исключает бесконечное хождение по медицинским учреждениям.

– Эта программа снабжена искусственным интеллектом, – сказала Гульмира Сагидуллина. – Когда делается снимок, она сама указывает место поражения, что улучшает качество диагностики. Восточный Казахстан входит в тройку регионов, который ввёл эту систему.

Вообще вопросу обеспечения современным оборудованием уделяется особое внимание. К примеру, за последние несколько лет онкоцентр оснастили медицинской техникой последней модификации. В том числе многофункциональным аппаратом – линейным ускорителем.

– Его технические возможности: безопасность и точность, – подчеркнула Гульмира Сагидуллина. – Пучок энергии бьёт в опухоль, при этом защищая здоровые ткани. Это многофункциональный аппарат с системой кибер-ножа – разрушение опухоли в труднодоступных местах. В 2023 году мы будем внедрять эту технологию в нашем онкоцентре.

Безусловно, новейшее оборудование не может полноценно использоваться без грамотных специалистов. Повышение квалификации медицинских работников за рубежом – одно из приоритетных направлений. Так, в октябре этого года 60 медработников прошли обучение в ведущих клиниках Израиля, Польши, РФ по таким направлениям, как онкология, кардиология, материнство и детство, болезни системы кровообращения. Обучившись у зарубежных коллег, восточноказахстанские специалисты намерены продолжить внедрение высоких технологий на базе онкоцентра.

– Мы уже составили план на 2022 год, – поделилась Гульмира Сагидуллина. – У нас будут внедряться порядка десяти новейших технологий. Сегодня наш центр даёт пациенту все виды помощи: хирургическую, лучевую терапию, химиотерапию, паллиативную помощь, реабилитацию. Мы уже смотрим в сторону реконструктивных пластических операций.

Находясь на посту депутата, Гульмира Сагидуллина уделяет время решению проблемных вопросов жителей областного центра. По её словам, помощь землякам – ключевая часть депутатской работы.

Александра Исаева

Фото пресс-службы Управления здравоохранения ВКО

25 декабря 2021 года ВКО многопрофильный центр онкологии и хирургии проводит День открытых дверей по профилактике новообразований желудочно-кишечного тракта.

Приём будут вести высококвалифицированные врачи-онкологи: торакальный хирург, абдоминальный хирург, онколог-гепатолог.

Направления врача поликлиники не требуется.

При наличии соответствующих показаний будут назначены дополнительные исследования: гастроскопия (ФГДС), УЗИ органов брюшной полости, колоноскопия.

Мероприятие проводится 25 декабря 2021 года, с 9:00 до 13:00, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, консультативно-диагностическое отделение (поликлиника).

Телефоны для справок: 8 705 853-11-77,

8 (7232) 70-59-76, 8 (7232) 74-26-98,

8 (7232) 70-59-22, 8 (7232) 74-28-35.