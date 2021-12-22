О спорт, ты жизнь

В Семее в день 30-летия Независимости РК открылся новый филиал спортзала Gold king.

Спортзал открыт на собственные средства депутата городского маслихата, старшего тренера по пауэрлифтингу, мастера спорта международного класса, многократного чемпиона Азии Андрея Алтайбаева.

Торжественную церемонию открытия посетил аким Семея Бакытжан Байахметов.

– Благодаря таким людям, которые привлекают население к занятиям спортом, наша страна развивается в спортивном направлении, а горожане с особыми потребностями могут заниматься здесь бесплатно. На сегодняшний день подготовлено семь мастеров международного класса, 15 мастеров спорта РК. Это не может не радовать, – отметил Бакытжан Байахметов.

Стоит отметить, что кроме людей с особыми потребностями бесплатные занятия спортом доступны здесь и школьникам из малообеспеченных семей.

– Большая честь открыть в этот день наш спортивный зал. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие и сегодня разделяет с нами радость, – сказал Андрей Алтайбаев. – Мы работаем для того, чтобы в нашей стране молодёжь увлекалась спортом. Сообща мы многого добьёмся!

Флора Левина

Семей