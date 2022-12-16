О роботах на казахском

Бизнес-проект уроженки Восточно-Казахстанской области Мадины Қабдрасыловой выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары».

В этом году на рассмотрение было принято более тысячи молодёжных проектов. По итогам заседания комиссии, в которую вошли депутаты Парламента РК, государственные деятели, представители гражданского общества, учёные и эксперты, деятели искусства, обладателями гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» стали 33 проекта, признанные лучшими по таким направлениям, как «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес», «Медиа».

В числе тех, кому присудили грант, наша землячка 22-летняя Мадина Қабдрасылова. Девушка работает преподавателем английского языка в столичной НИШ.

– Сейчас активно внедряются современные технологии, – поделилась она. – На базе школы есть кружки по робототехнике. Стала замечать, что дети проявляют большой интерес к этому. В голову пришла мысль открыть Центр робототехники с преподаванием на казахском языке.

Однако чтобы воплотить задуманное в жизнь, не хватало финансовых средств. В социальных сетях Мадина случайно увидела информацию о гранте «Тәуелсіздік ұрпақтары». Ознакомившись с условиями, решила испытать свои силы – разработала бизнес-план по открытию центра и отправила конкурсную заявку с видеопрезентацией проекта.

Через некоторое время ей позвонили и сказали, что она в числе победителей. В преддверии Дня Независимости РК в Астане состоялась торжественная церемония награждения, участие в которой приняла и Мадина Қабдрасылова.

– Было очень волнительно стоять на сцене, – поделилась впечатлениями молодой преподаватель. – В то же время испытывала гордость, что именно я вошла в число победителей. Благодаря гранту моя мечта сбылась, теперь смогу открыть центр в Усть-Каменогорске и обучать всех желающих ребят основам робототехники.

Напомним, грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается ежегодно по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Его основной целью является государственная поддержка новых и существующих молодёжных инициатив, направленных на формирование активного, творческого молодёжного сообщества.

В завершение добавим, на прошлой неделе Сенат Парламента Республики Казахстан одобрил законопроект «О государственной молодёжной политике», закон будет внесён на подпись Главе государства. Один из актуальных вопросов, – повышение возраста молодёжи до 35 лет. Это позволит активным и талантливым молодым людям, которые не могли ранее участвовать в конкурсе на присуждение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» и других программах и проектах из-за возрастных ограничений, получить эту возможность, станет ещё одним стимулом для достижения новых высот в различных сферах.

Татьяна Кравченко