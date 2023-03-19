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О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.

19.03.2023
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Центральная избирательная комиссия РК сообщила, что 19 марта 2023 года, в день голосования, Центральной избирательной комиссией в течение дня предоставлялась информация об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦИК РК представляли данные областных, городов республиканского значения, столицы комиссий о явке голосующих.

По республике голосование на участках закончилось в 20.00 часов.

В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.10 часов времени столицы 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1.         по области Абай – 57,02%

2.         по Акмолинской области – 60,01%

3.         по Актюбинской области – 58,00%

4.         по Алматинской области – 60,03%

5.         по Атырауской области – 51,23%

6.         по Западно-Казахстанской области – 59,20%

7.         по Жамбылской области – 65,21%

8.         по области Жетісу – 55,32%

9.         по Карагандинской области – 59,48%

10.       по Костанайской области – 65,10%

11.       по Кызылординской области – 67,21%

12.       по Мангистауской области – 54,10%

13.       по Павлодарской области – 58,68%

14.       по Северо-Казахстанской области – 65,25%

15.       по Туркестанский области – 53,01%

16.       по области Ұлытау – 58,99%

17.       по Восточно-Казахстанской области – 64,15%

18.       по г. Астана – 42,91%

19.       по г. Алматы – 25,82%

20.       по г. Шымкент – 45,46%

19.03.2023
89

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