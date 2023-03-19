О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.

Центральная избирательная комиссия РК сообщила, что 19 марта 2023 года, в день голосования, Центральной избирательной комиссией в течение дня предоставлялась информация об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦИК РК представляли данные областных, городов республиканского значения, столицы комиссий о явке голосующих.
По республике голосование на участках закончилось в 20.00 часов.
В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.10 часов времени столицы 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 57,02%
2. по Акмолинской области – 60,01%
3. по Актюбинской области – 58,00%
4. по Алматинской области – 60,03%
5. по Атырауской области – 51,23%
6. по Западно-Казахстанской области – 59,20%
7. по Жамбылской области – 65,21%
8. по области Жетісу – 55,32%
9. по Карагандинской области – 59,48%
10. по Костанайской области – 65,10%
11. по Кызылординской области – 67,21%
12. по Мангистауской области – 54,10%
13. по Павлодарской области – 58,68%
14. по Северо-Казахстанской области – 65,25%
15. по Туркестанский области – 53,01%
16. по области Ұлытау – 58,99%
17. по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
18. по г. Астана – 42,91%
19. по г. Алматы – 25,82%
20. по г. Шымкент – 45,46%