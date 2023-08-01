О главном на языке… жестов

В необычном формате состоялась встреча президента общественного объединения «Казахстанское общество глухих», представителей государственных органов, уполномоченного по правам человека с лицами, имеющими нарушения слуха.

В Восточно-Казахстанской области насчитывается более двух тысяч четырёхсот лиц с нарушениями слуха. Открытый диалог состоялся в областной библиотеке им. С. А. Пушкина. В нём приняли участие президент общественного объединения «Казахстанское общество глухих» Сайлаугуль Омарханова; депутат маслихата ВКО Илья Смоляков; директор КГУ «Школа-интернат «Ақ ниет» для детей с ограниченными возможностями Светлана Кривицкая; заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Динара Кожанова; заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска Айгуль Жуанышбаева; представитель уполномоченного по правам человека ВКО Серик Мизанбеков и другие заинтересованные лица.

Встреча была организована в формате открытой диалоговой площадки, на которой прозвучали актуальные вопросы для людей с нарушением слуха.

– Я посетила практически все регионы нашей страны, – рассказывает Сайлаугуль Омарханова. – Цель – собрать всех на одной диалоговой площадке и обсудить проблемы, которые возникают в жизни людей, имеющих инвалидность по слуху, и по итогам выработать рекомендации для внесения изменений в НПА.

Модератором собрания выступила председатель общества глухих ВКО Елена Баус.

– Мы впервые собрали представителей государственных органов с лицами, имеющими инвалидность по слуху, – отметила она. – Надеюсь, на этой диалоговой площадке обсудим наболевшие вопросы в нашем регионе и по возможности найдём пути их решения.

Вот лишь несколько озвученных в ходе мероприятия проблем: более ранний выход на пенсию, организация дополнительных курсов по профориентации, обучение грамотности. Прозвучала просьба от спортсменов включать при выезде на различные виды соревнований в состав команды сурдопереводчика.

– В этом году исполняется 50 лет Дому культуры «Арман», – рассказал культорганизатор по работе с лицами с инвалидностью по слуху КГКП «Центр по развитию культурной деятельности и массового спорта «Самғау» акимата города Усть-Каменогорска Алексей Никулин. – Для поддержания и развития культурной жизни людей, имеющих нарушения слуха, необходимо выделение штатных единиц: методиста, режиссера, хореографа. Также нужно предусмотреть финансирование для проведения досуговых мероприятий и выезда коллективов на выступления за пределы области.

По словам молодых родителей, в Усть-Каменогорске отсутствует специализированный детский сад для детей, имеющих проблемы со слухом. Малыши дошкольного возраста просто лишены полноценного подготовительного образования, и эти проблемы – звенья одной большой цепи. Ведь если ребёнок не получит своевременное качественное образование, впоследствии он не сможет полноценно социализироваться в бытовой, общественной и профессиональной деятельности.

Один из немаловажных вопросов касался получения ипотечных займов от банков для людей, имеющих третью группу инвалидности, что является проблемой для приобретения жилья.

Для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью с 2021 года работает портал социальных услуг. Многие услугополучатели отметили, что с введением портала представилась возможность самостоятельно выбирать технические средства, услуги и их поставщиков, с учётом качества и отзывов других пользователей.

– Мы постоянно консультируем и оказываем помощь в обучении работе с порталом всем членам общества, – сказала Елена Баус. – В целом портал даёт возможность самим выбирать технические средства реабилитации, независимо от места проживания.

На вопрос выхода из строя технических средств реабилитации ответила Айгуль Жуанышбаева. Она рекомендовала услугополучателям обязательно оставлять отзывы на портале по вопросам качества средств реабилитации и политики ценообразования. Таким образом будет сформирована добросовестная конкуренция. По вопросам дополнительных курсов по профориентации, а также обучения грамотности профильные ведомства готовы рассмотреть возможность разместить государственный социальный заказ для их организации.

В целом диалоговая площадка прошла многообещающе. Многие вопросы были взяты на заметку исполнительной властью. Члены общества глухих вовлечены в общественную и социальную жизнь, и им порой нужна лишь небольшая помощь со стороны общества, чтобы быть услышанными.

Альмира Нуртаева