О чём не молчат врачи

В наше время рак – не приговор, многие формы онкологических заболеваний успешно лечатся. Врачи ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии продолжают рассказывать нашим читателям о современных методиках лечения раковых заболеваний и способах их профилактики.

Редкие и опасные

Одной из коварных форм рака является саркома – группа злокачественных опухолей, которые образуются из разных типов соединительной ткани – нервной, мышечной, костной, жировой и других. Зачастую они характеризуются быстрым ростом, частыми рецидивами и отдалённым метастазированием.

По словам заведующей консультативно-диагностическим отделением ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии Наргиз Даулетбековой, саркомы – это очень редкие опухоли (всего один процент от всех онкозаболеваний), но очень сложные и коварные.

Например, саркомы мягких тканей появляются из соединительных тканей, которые могут быть везде, в любой точке организма – от головы до пяток, и каждая группа опухолей диагностируется и лечится по-разному. И главный факт: это опухоли, которые, к сожалению, часто поражают людей молодого возраста и детей.

Причины развития саркомы, как и большинства других онкологических патологий, до сих пор окончательно не изучены. Однако есть ряд факторов, которые существенно повышают риск её развития.

– В настоящее время по ВКО на учёте состоит 200 пациентов с таким диагнозом. Злокачественные опухоли мягких тканей составляют около 1,4 процента в общей структуре злокачественных новообразований. В основном саркома мягких тканей локализуется в нижних конечностях, на голове, шее, в забрюшинном пространстве, – рассказывает хирург-онколог.

Сигналы тревоги о возможном появлении саркомы могут быть разные. Наргиз Даулетбекова отмечает: если появилось какие-либо новообразования под кожей, это повод обратиться к врачу и обследоваться.

– Для сарком тканей и кости у нас нет ни профилактики, ни скрининга. Но обнаружение на своём теле подозрительных уплотнений – это, как минимум, повод обратиться к специалисту и обследоваться, особенно если оно растёт. Да, в большинстве случаев те новообразования, которые мы можем обнаружить у себя под кожей, оказываются доброкачественными – липомы, фибромы. Но среди них могут оказаться и саркомы, поэтому нужно быть очень внимательным, прежде всего врачам.

Беззащитная железа

Щитовидная железа является чуть ли не главным эндокринным органом. Она выделяет два основных гормона в организме – тироксин и трийодтиронин, которые контролируют работу центральной нервной системы, сердца, мышц, внутренних органов, вплоть до состояния кожи и волос. Дисфункция эндокринной системы оказывает негативное влияние на деятельность всего организма.

Хирург-онколог опухолей головы и шеи МЦОиХ Жандос Магзумов отмечает, что рак щитовидной железы в 80 процентах случаев развивается на фоне уже имеющегося зоба и заболеваемость в десять раз выше в эндемичных по зобу районах Восточного Казахстана. Поэтому профилактика рака щитовидной железы идентична профилактике других заболеваний щитовидной железы как у мужчин, так и у женщин.

– Существует ряд несложных правил, выполнение которых является надёжной профилактикой нарушений работы щитовидки, – говорит онколог. – Работа всех органов и систем организма взаимосвязана. От здоровья и правильного функционирования одного органа зависит качество работы другого. При неполадках в щитовидной железе, при недостатке или избытке тиреоидных гормонов происходит сбой функций половой, нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и иммунной систем.

По словам Жандоса Магзумова, лечить гормональные расстройства сложно и долго. Легче и разумней принять меры для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Специалист подчёркивает: методы лечения и профилактики патологии щитовидки нужно всегда согласовывать с врачом.

Факторов, способствующих развитию заболеваний щитовидки, несколько. Это – отягощённая наследственность (гормональные расстройства с большей вероятностью могут развиться при наличии гормональных нарушений у представителей предшествующих поколений семьи), условия проживания (низкое или повышенное количество йода в воде и почве).

– На сбои гормонального баланса также влияют ускорение темпов жизни, ухудшение её качества, психоэмоциональные расстройства, – продолжает медик. – Всё это приводит к увеличению аллергических и иммунных заболеваний, которые также являются факторами нарушения правильной выработки тиреоидных гормонов. В настоящее время наблюдается повсеместное повышение радиоактивного фона. Это также способствует распространению заболеваний щитовидной железы.

Для всех видов патологий этого органа существует ряд схожих симптомов, на которые следует обратить внимание: нарушение обмена веществ, дисфункции половой системы, резкие смены настроения, скачки веса, быстрая утомляемость и снижение памяти.

При появлении таких проблем в организме необходимо посетить врача-эндокринолога. Он назначит необходимые лабораторные и/или инструментальные исследования, определит диагноз и назначит мероприятия по лечению и профилактике болезни.

У женщин – чаще

Примечательно, что слабый пол страдает болезнями щитовидной железы намного чаще мужчин. Это вызвано большей лабильностью гормонального фона. Женская нервная система находится в более возбуждённом состоянии.

В силу физиологии существуют периоды естественных колебаний уровня гормонов (беременность, климакс). Это создаёт благоприятную почву для развития болезни. У женщин чаще всего диагностируется гипотиреоз, тиреотоксикоз, а также рак щитовидной железы.

Для профилактики заболеваний щитовидки у женщин необходимо наблюдать за количеством йода, поступающего с пищей. При его недостатке необходимо принимать для профилактики таблетки или биодобавки. Дозировку препаратов и график их приёма назначает только врач!

У мужчин дисфункция щитовидки в основном проявляется в форме избыточного синтеза её гормонов. Чаще всего диагностируется гипертиреоз, или Базедова болезнь.

Профилактика заболеваний щитовидной железы у мужчин заключается в своевременном обращении к врачу. Зачастую представители сильного пола не обращают внимания на недомогания. Неправильное функционирование щитовидной железы наносит непоправимый вред организму, поэтому мужские формы дисфункций обычно сложнее и дольше лечатся.

Питайтесь правильно!

Для бесперебойного функционирования железы необходимо сбалансированное питание: основными источниками усвояемого организмом йода являются морские продукты (креветки, рыба, крабы, морская капуста). Различные крупяные каши и цельнозерновой хлеб обогащают организм витамином В. Также полезны для профилактики болезней щитовидной железы провитамин А и аскорбиновая кислота. Они способствуют лучшему усвоению йода, укрепляют нервную систему и улучшают иммунитет.

Молоко и кисломолочные продукты способствуют укреплению нервной системы; тирозин, содержащийся в красном мясе и печени, необходим для улучшения синтеза гормонов; богатые витамином С шиповник, земляника, цитрусовые – это природные антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему организма; бананы, различные орехи, авокадо, фасоль – растительные источники аминокислот; свежие сезонные овощи и фрукты пополняют организм клетчаткой.

Для правильной работы щитовидки необходимо исключить из меню жареные, копчёные и жирные блюда. Очень важно избавиться от алкогольной и табачной зависимости.

Соблюдение водного баланса организма и ограничение потребления соли также являются мерами профилактики нарушений функции щитовидной железы.

– Здоровая щитовидка обеспечивает гармоничную жизнедеятельность организма, – резюмирует врач. – Своевременное обращение к врачу при первых признаках болезни не позволит патологии зайти слишком далеко.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы МЦОиХ