Нужен рациональный и бережный подход

Новый полигон твёрдых бытовых отходов в областном центре будет располагаться за чертой города.

В рамках проекта «ADAL KOMEK» в Antikor ortalygy ВКО состоялся прямой эфир с участием руководителя Департамента экологии области Данияра Алиева. Он подробно рассказал об экологических проблемах региона и предложил пути их решения.

Спикер сообщил, что одной из актуальных экологических проблем региона являются нарушения в сфере недропользования, которые носят массовый характер. Чаще всего это выражается в том, что жители добывают гравий в руслах рек для собственных хозяйственных нужд, невзирая на то, что это запрещено законом. Но имеются и более серьёзные нарушения, наносящие большой вред экологии.

– Например, в Самарском районе протекает река Кулунджон, – отметил Данияр Алиев. – В прошлом году жители обратили внимание госорганов на то, что вблизи её русла производится добыча золотосодержащих песков. Туда выезжала комиссия с участием правоохранительных органов. Факты были подтверждены и зафиксированы, материалы направлены в Иртышскую бассейновую инспекцию, которая составила протокол о нарушении правил ведения работ в водоохранной зоне и направила в суд.

На предпринимателя Курчумский районный суд наложил штраф с возложением на нарушителя обязательств по восстановлению нарушенного природного участка. И это, по словам руководителя департамента, не единственный случай, когда нарушения в сфере недропользования наносят реальный вред окружающей среде. Так, в текущем году поступила аналогичная жалоба из Самарского района. В ней указано, что на контрактной территории предприятия, которое также имеет лицензию на разведку полезных ископаемых, был раскопан участок вблизи этой же реки. При проведении работ было изменено её русло.

Также в Самарском, Курчумском, Уланском районах были зарегистрированы факты, когда люди брали в аренду земли для ведения сельского хозяйства, а по факту занимаются раскопками золотосодержащих песков.

Ещё один проект, вызвавший резонанс среди населения, – это строительство мусоросжигающего завода в Усть-Каменогорске.

– В прошлом году данный проект поступил на скрининг, – поделился Данияр Алиев. – Население отнеслось к нему критически. Мы провели совещание в открытом режиме. С тех пор больше этот проект у нас не обсуждался. Думаю, что инициатор отказался от своих намерений и нам больше заявки не подавал. Сейчас вопрос о строительстве мусоросжигающего завода не рассматривается.

Вместе с тем в областном центре остро стоит другая проблема, связанная с твёрдыми бытовыми отходами. Действующая свалка ТБО уже выработала свой ресурс.

По словам руководителя Департамента экологии, новый полигон будет за пределами города, в Уланском районе, на территории горного массива. Он выбран с учётом розы ветров, чтобы минимизировать вред окружающей среде.

Ерик Абитов