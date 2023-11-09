Ну, подумаешь, укол?

О том, что место укола нельзя мочить, а после прививки нужно сидеть дома, родителям порой говорят даже медсёстры в кабинете вакцинации. Так ли это на самом деле и что нужно знать о действиях после прививки?

Миф 1. «Сразу же после вакцинации бегите домой»

После прививки не спешите покидать поликлинику. Если врач не предложил вам остаться, то лучше по собственной инициативе посидеть в поликлинике ещё 10–15 минут. Такая предосторожность связана с риском возникновения аллергических реакций на прививку (анафилактический шок). Хотя такие реакции возникают исключительно редко, возможность их развития всегда следует иметь в виду.

Миф 2. «Садитесь на диету»

Вакцина не влияет на питание ребенка или взрослого человека. Можно употреблять всё, что ели до этого, исключать ничего не нужно. После прививки, особенно если у ребёнка есть температура, понос или рвота, нужно следить за тем, чтобы он получал достаточное количество жидкости. Не переживайте, если в течение двух-трёх дней после прививки у ребёнка нет аппетита.

Миф 3. «Не купать! Не мочить три дня!»

Мыться после прививки не запрещено. Если у ребёнка нет температуры, можно купаться без опасения намочить место введения вакцины. Однако его лучше не растирать мочалкой – это может привести к раздражению.

Миф 4. «Закрыть двери на замок»

Вакцинация – это просто предотвращение болезни, профилактика. Это не заразная болезнь. Если ребёнок или взрослый человек чувствует себя хорошо, то после вакцинации можно выходить на улицу, гулять, общаться с друзьями.

Миф 5. «При повышении температуры нужно паниковать»

Повышение температуры – это нормальная реакция организма ребёнка на прививку. Она означает, что иммунная система отреагировала и начинает вырабатывать иммунитет. Но и отсутствие повышенной температуры после прививки не значит, что прививка оказалась неэффективной. Каждый организм реагирует по-разному. Не следует сбивать температуру после прививки, если она не превышает 38,5 С. Если же температура выше этих значений, рекомендуется использовать парацетамол или ибупрофен. Самая главная рекомендация – ориентироваться на состояние ребёнка и не лишать его простых радостей жизни из-за надуманных причин.

hls.kz