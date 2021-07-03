Новый заместитель акима ВКО

Назначен новый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, представляя Азамата Мухамедчинова, отметил его профессиональный опыт и пожелал успехов в работе.

Азамат Мухамедчинов родился 23 февраля 1978 года в посёлке Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области. В 2007 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, в 2013 году – Восточно-Казахстанский Региональный университет по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовой путь начал в 1998 году учителем средней школы. С 2001 по 2008 год работал преподавателем многопрофильной школы-гимназии «Шанырак» города Риддера. С 2008 по 2012 год был директором КГКП «Дворец культуры», начальником отдела культуры и развития языков Риддера. С апреля 2012 года руководил отделом культуры и развития языков Усть-Каменогорска.

В 2016–2019 годах являлся руководителем Управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области. В 2019–2020 годах Азамат Мухамедчинов был руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области. С декабря 2020 года по настоящее время работал руководителем Управления внутренней политики ВКО.

Пресс-служба акимата ВКО