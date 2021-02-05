Новый закон для водителей

Глава МВД Ерлан Тургумбаев на своей странице Facebook написал пост о новом законе для водителей.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения”.

В декабре 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты.

Новый Закон вступает в силу с 13 февраля текущего года.

Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП.

Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность.

Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к сети Интернет – проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи.

“Новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.

Хочу отметить, что такая же возможность управлять автотранспортом без водительских документов внедрена в таких странах, как Грузия, Украина, Польша, Латвия и Литва, где также были внесены соответствующие изменения в национальные законодательства.

Исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять водительские документы – это еще один шаг, направленный на развитие современной технологичной “сервисной” полиции.

Государство значительно упростило управление транспортом, но водители по-прежнему должны помнить о своей ответственности за безопасность других участников дорожного движения.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу призвать и водителей, и пешеходов к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и культуры вождения. Потому что дорога не прощает ошибок”, – отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.