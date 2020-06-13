Новый формат обслуживания

В Восточном Казахстане обсудили реализацию проекта по открытию «Сервисных акиматов».

Под председательством первого заместителя акима области – куратора проекта «Шығыс – адалдық алаңы» Алмасхана Сматлаева совместно с Департаментом по противодействию коррупции по ВКО состоялось совещание, на котором рассмотрены вопросы о необходимости ускоренной модернизации и перехода акиматов на сервисную модель обслуживания. В нем приняли участие руководители государственных органов, а также предтавители общественности и бизнеса.

Проект по открытию «Сервисных акиматов» в Восточном Казахстане запущен в прошлом году. В настоящее время 19 акиматов в регионе предоставляют услуги в новом формате.

– В рамках реализации концепции «Слышащего государства» создаются «Сервисные акиматы», зоны обслуживания населения в формате оpen-space, руководители госорганов переезжают на первые этажи, функционируют телефоны доверия, почтовые ящики для обращений, блоги руководителей и страницы в социальных сетях, – сообщил первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин.

По его словам, посредством деятельности «Сервисных акиматов» местные исполнительные органы становятся доступнее, а их деятельность – прозрачнее для людей. Все это способствует повышению доверия граждан.

– Этот подход позволил сосредоточить специалистов различных сфер в одном месте, расширить доступность государственных услуг для граждан, а также увеличить степень открытости и прозрачности деятельности государственных органов, – отметила руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт.

В целом, переход к «сервисной» модели работы госорганов является проявлением новой организационной культуры госслужащих и создания комфортной среды обслуживания населения.

Главным критерием «Сервисных акиматов» является создание удобных условий для граждан: залов ожидания, площадок для консультаций, уголков самообслуживания, информационных стендов, сети WI-FI, безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями.

– Руководство области уделяет особое внимание принципам открытости и прозрачности работы государственных органов, – резюмировал Алмасхан Сматлаев. – Качественная реализация концепции «Слышащего государства» и создание комфортных условий для жителей области является приоритетным направлением деятельности акимата.

Насима Халелова