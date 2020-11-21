Новый формат для дошколят 

Создать условия для развития и раскрытия потенциала ребёнка, учитывая его интересы, потребности и возможности, – такая задача стоит перед системой дошкольного образования Республики Казахстан.

Качественное образование граждан страны – это её путь к успеху, а также главный инструмент экономического развития. Основы же воспитания и обучения закладываются ещё в раннем возрасте. Поэтому в Казахстане модернизации дошкольного образования уделяется особое внимание. Государственная политика в этой сфере направлена на

обеспечение доступности и создания равных стартовых возможностей в получении качественного образования детьми из разных социальных групп населения.

Напомним, на третьем заседании Национального совета общественного доверия, прошедшем 27 мая этого года, Президент Республики Казахстан Касым— Жомарт Токаев обозначил необходимость активного развивития дошкольного образования. Глава государства поручил Правительству РК до конца года разработать новую модель развития дошкольного воспитания и обучения.

– Система раннего развития наших детей не соответствует международным стандартам, – сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании. – Мы должны активно развивать дошкольное образование, обеспечивать преемственность программ со школьной.

Исполняя поручение Главы государства, Правительство разработало новую модель развития дошкольного воспитания и обучения. Её обсудили на заседании комитета образования при

Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области.

Модель направлена на изменение мышления педагога, чтобы он мог активно включаться в педагогический поиск, осваивать новые методы взаимодействия с детьми, решать нестандартные педагогические задачи, творчески подходить к процессу обучения и воспитания, а также уметь прогнозировать результат. Достичь этих целей возможно лишь занимаясь самообразованием и постоянно повышая уровень профессиональной компетентности.

Можно сказать, что новая модель стимулирует педагога к универсальному методу работы, поскольку он должен уметь решать любые организационно-методические проблемы. При этом целью дошкольного воспитания и обучения является создание условий для всестороннего развития и раскрытия потенциала каждого ребёнка, учитывая его интересы, потребности и возможности.

Новая модель предполагает, что обучение будет основываться на уважительном отношении к личности дошкольника, сотрудничестве и поддержке, игре и творчестве, открытости к познанию всего нового, осознанности и устойчивости к трудностям, исследовательской деятельности. То есть главным показателем результативности станет уверенный в себе, самостоятельный, любознательный, устойчивый к трудностям, свободно и критически мыслящий ребёнок.

Что касается охвата детей дошкольным образованием, в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства поручил к 2025 году обеспечить 100-процентный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением. При этом необходимо привлекать частный бизнес.

– Строительством только государственных детских садов эту задачу не решить, – подчеркнул Президент. – Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования.

В Восточно-Казахстанской области проводится большая работа в этом направлении. К примеру, из 341-й дошкольной организации образования 133 – частные. В них обучаются 16024 ребёнка, или 39 процентов от общего количества детей региона.

– Бизнес Востока вносит большой вклад в развитие дошкольного образования, – отметил начальник отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области, секретарь комитета образования Регионального совета Палаты предпринимателей ВКО АсетАдылхан. – 99 процентов частных детских садов в регионе работают по государственному заказу. Что касается новой модели дошкольного воспитания и обучения, члены комитета образования Палаты предпринимателей ВКО выразили своё согласие c концепцией и особенно отметили тот факт, что в ней обозначено развитие системы социального партнёрства всех участников образовательного процесса. То есть на новый уровень выходит взаимодействие дошкольной организации с семьями воспитанников, основанное на доверии, взаимопомощи и общности интересов.

Александра Исаева