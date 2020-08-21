Новый экзамен

Сотрудников правоохранительных органов ВКО ждёт новый тест на соответствие занимаемой должности.

В рамках проекта Аntikor.live первый заместитель руководителя антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдилдин в ходе прямого эфира рассказал о новых инициативах противодействия коррупции.

По его словам, в Казахстане принимаются последовательные шаги по формированию эффективной системы противодействия коррупции. Среди новшеств – введение института проверки на добропорядочность.

В первую очередь это касается госслужащих, являющихся сотрудниками правоохранительных органов и осуществляющих контрольно-надзорные функции.

– В случае отрицательного результата проверки, то есть выражения согласия на получение взятки, иных выгод и преимуществ имущественного характера с использованием служебного положения, тестируемый (проверяемый) подлежит увольнению, – сообщил спикер.

Концепция законопроекта о внесении поправок по вопросам противодействия коррупции вынесена на публичное обсуждение.

Ерик Абитов