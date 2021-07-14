Новые возможности для бизнеса

Благодаря грантовой поддержке госпрограммы «Еңбек» предприниматели района Алтай успешно запускают собственный бизнес.

Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», которая реализуется в Казахстане уже несколько лет, помогла воплотить в жизнь свыше ста тысяч перспективных бизнес-идей по всей стране. Однако это далеко не предел. В этом году продолжается работа по трудоустройству и поддержке предпринимательских инициатив.

– По району Алтай с начала 2021 года в Центр занятости за трудовым посредничеством обратились 717 человек, – рассказал директор КГУ «Центр занятости» акимата района Алтай Берикжан Бекбусинов. – Из них включены в состав участников программы 668 человек, в том числе 348 лиц, ищущих работу, 261 безработный, 59 самозанятых граждан, которым оказаны меры государственной поддержки по направлениям программы.

Так, в этом году по первому направлению на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам направлено 20 человек. Из них 13 получают специальность «повар», семь – «станочник деревообрабатывающих станков». Всего до конца года профессиональным обучением планируется охватить 30 безработных.

К слову, есть результаты и по второму направлению – 36 человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и успешно защитили бизнес-проекты, заручившись государственной поддержкой. К примеру, 25 новых бизнес-идей уже получили возможность воплотиться в жизнь благодаря выделению гранта на сумму 583 тысячи тенге.

Среди получателей грантов – многодетные и малообеспеченные семьи, лица с особыми потребностями, молодёжь до 29 лет, самозанятые и безработные. Как они отмечают, финансовая поддержка государства – хорошее подспорье для открытия собственного дела.

Стоит отметить, что проекты начинающих бизнесменов, как говорится, на любой вкус и цвет. К примеру, в районе появится мини-цех мясных полуфабрикатов, откроется зал бокса, а также предприниматели займутся разведением крупного рогатого скота, пчеловодством, птицеводством, швейным делом, производством и продажей сладкой ваты.

– Мне позвонили из Центра занятости и предложили пройти обучение основам предпринимательства, – поделилась жительница Серебрянска Елена Довженко. – У меня возникла бизнес-идея открыть ателье по пошиву и ремонту одежды, ведь я как раз этим и занималась на дому. Благодаря господдержке у меня сбылась мечта – купила дорогостоящую швейную машинку, которая необходима для работы.

Помимо этого, в рамках программы на социальные рабочие места трудоустроено 27 безработных, на молодёжную практику – 11 выпускников колледжей, на оплачиваемые общественные работы – 260 человек, на свободные вакансии от работодателей – 393.

Также по программе для обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой в район Алтай добровольно переселились 13 семей из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Магнистауской областей и городов Алматы и Шымкент.

– Переселенцам оказана психологическая адаптация и содействие в трудоустройстве, – отметил Берикжан Бекбусинов. – Благодаря полученным субсидиям и собственным средствам участники программы могут приобрести жильё в собственность.

Александра Исаева

Коллаж Анары Муратовой

Район Алтай