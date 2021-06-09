Новые возможности

В Уланском районе планируется открыть рынок по продаже живого скота, а также животноводческой и сельскохозяйственной продукции.

Он будет находиться на базе крестьянского хозяйства «Мухамади». Место выбрано не случайно, поскольку хозяйство расположено вдоль республиканской трассы возле перевала Атыгай, близ поселка Касыма Кайсенова. Поэтому сюда будет удобно приезжать всем заинтересованным покупателям и продавцам.

– Планируем, что фермеры из соседних крестьянских хозяйств здесь будут реализовывать скот. Мы предоставляем откормочную площадку, на которой можно оставить непроданных животных до полной реализации. Для покупателя также есть различные удобства – специальная скотобойня, коптильня, – рассказал глава крестьянского хозяйства «Мухамади» Мухаметбек Мухамадиев.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Уланский район