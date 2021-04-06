В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Ернар Рысказиевич Мустафин родился 17 декабря 1980 года в городе Чарске Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «Инженер организации перевозок». Трудовую деятельность начал с должности механика ТОО «Шар колиги» в Чарске. В 2006 году стал заместителем генерального директора ТОО «Дайда» в Усть-Каменогорске, занимал эту должность девять лет.

С 2017 по 2019 год являлся заместителем, первым заместителем директора, а после — директором ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками» города Усть-Каменогорска. С августа 2019 по настоящее время занимал должность заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.

Пресс-служба акима ВКО