Новые реалии современной школы 

Ограничительные меры, связанные с пандемией КВИ, не позволили вернуть детей в школьные классы во второй четверти 2020-2021 учебного года. В Центральной службе коммуникаций вице-министр образования и науки Рустем Бигари вместе с коллегами подвели итоги первой учебной четверти и рассказали, как будет построен учебный процесс в новой.

По словам Рустема Бигари, в первой четверти более 1 млн детей в Казахстане учились в комбинированном формате и около 2,3 млн школьников занимались в дистанционной форме.

В помощь учителям и учащимся запущено восемь крупных образовательных платформ, которые были достаточно успешно внедрены в учебный процесс всех учреждений образования страны, использующих дистанционную форму обучения.

– Отмечу, что за первую четверть было выставлено более 82 млн оценок и около 40 млн домашних заданий и контрольных работ было выдано школьникам Казахстана. В образовательных системах в течение всей четверти работали свыше 2 млн родителей и более 3 млн обучающихся, – проинформировал вице-министр образования и науки РК.

Пресс-конференция прошла в формате вопрос – ответ. Представляем вашему вниманию самые интересные и актуальные из них.

– Учителя в социальных сетях жалуются, что из-за дистанционного обучения им сократили заработную плату. Почему?

– Как заявил ранее министр образования и науки РК, никаких срезов и сокращений заработной платы для педагогов не будет. Если такие факты обнаружатся, будем разбираться по каждому случаю отдельно, – ответил Рустем Бигари.

– С начала второй четверти произошло нововведение на платформе «Күнділік». Нужно до 19 часов в обязательном порядке сдавать учителю домашнюю работу. Однако уроки второй смены заканчиваются только к 19 часам, и дети не успевают выполнить письменные задания. Можно ли им сдавать свою работу до обеда следующего дня, как это было принято раньше?

– Все организации образования страны работают в информационной системе «Күнділік», где ежедневно учителя выставляют формативные оценки, в том числе результаты СОР и СОЧ, – подчеркнула председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова. – Чаще всего это баллы, которые автоматически переводятся в оценки. Поэтому говорить о том, что необходимо день в день ставить оценки – не совсем верно. Но сейчас, в период дистанционного обучения, это делать необходимо. Сразу скажу, что это явление временное. Оно помогает более эффективно осуществлять обратную связь с учащимися. Ежедневные достижения учеников должны быть отражены в формативном оценивании. Следовательно, за каждый проведённый урок учителя должны выставлять соответствующие баллы за работу на уроке или выполнение домашнего задания.

– Будет ли продолжена работа дежурных классов, и как соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры в школах?

– Сегодня в восьми регионах Казахстана разрешены занятия в школах учащимся 1 – 4 классов, в девяти регионах – до 5 класса, в международных школах дежурные классы организованы до 7 класса включительно, – сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова. – Максимальное количество школьников не должно превышать 300 человек. В первой четверти это количество было ограничено до 180 учащихся.

Хочу заострить внимание: ограничения способствуют тому, чтобы свести к минимуму возможность заражения. С начала учебного года в учебных учреждениях действуют правила, ориентированные на обеспечение здоровья школьников, педагогов и технического персонала школ.

Если меры действительно соблюдать так, как прописано в правилах, то это является залогом недопущения регистрации новых случаев заражения КВИ в учебных заведениях.

Именно поэтому мы сократили количество учащихся в дежурных классах до 15 человек. Что позволяет соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, время уроков сокращено до 3-3,5 часов, что тоже способствует сокращению контактов во время учёбы.

– Сколько учителей за период дистанционного обучения заразились КВИ?

– С начала учебного года в Республике Казахстан зарегистрирован 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией учителей и техперсонала школы. При выявлении каждого случая КВИ проводится обязательное эпидрасследование, в ходе которого устанавливаются контактные лица и проводятся все противоэпидемические мероприятия в очагах заражения, – прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

– Учителя услуги Интернета оплачивают сами. Для проведения онлайн-уроков им пришлось перейти на более мощный трафик. Почему не оплачивается интернет-связь для учителей?

– Совместно с Министерством цифрового развития РК ещё в начале учебного года был обеспечен бесплатный, нетарифицированный доступ ко всем отечественным образовательным платформам, – сказал Рустем Бигари. – В каждой школе организован свободный доступ учителей на их рабочие места. То есть, если у учителя нет возможности заниматься с детьми из дома, он может работать в школе. Конечно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Возможно, учителя используют не отечественные образовательные платформы, которые учитываются в трафике. Мы же (МОН РК – прим.ред.) завели в нетарифицированные трафики практически 600 образовательных платформ, необходимых для качественного обучения. Этого достаточно для обучения школьников.

– Почему нельзя вернуть традиционную форму обучения там, где наблюдается низкий уровень заболеваемости?

– Нахождение регионов в так называемых зонах – «зелёной», «жёлтой» или «красной» – это постоянно изменяющаяся ситуация, которая зависит от итогов ежедневного мониторинга роста заражаемости населения, – отметила Айжан Есмагамбетова. – Поэтому регион, который сегодня находится в «зелёной» зоне, завтра может оказаться в «жёлтой».

Кроме того, заболеваемость КВИ за последние месяцы значительно выросла, независимо от зональности регионов. Также у нас нет никакой уверенности, что, придя в школы, дети будут неукоснительно соблюдать все предписанные правила. Следует учитывать и то, что с наступлением зимы в классах невозможно организовать постоянное проветривание помещений. Плюс к этому действие системы отопления напрямую влияет на влажность воздуха, а это один из факторов распространения КВИ.

Поэтому, учитывая все меры, по каждой школе принимается взвешенное решение о её открытии или продолжении работы в дистанционном формате обучения.

– Недавно Министерство здравоохранения озвучило статистику заболеваемости КВИ школьниками Казахстана. На середину ноября было зарегистрировано 986 случаев, причем 288 из них среди тех, кто обучался в дежурных классах, и 698 – на дистанционном обучении. Говорит ли это о том, что как раз дистанционное обучение менее безопасно, чем обучение в дежурных классах?

– В абсолютных цифрах кажется, что дети, находящиеся на дистанционном обучении, болеют чаще, – сказала Айжан Есмагамбетова – Если же соотнести этот показатель с общим количеством детей, то количество ребят, обучающихся дистанционно, больше, чем тех, кто находится в дежурных классах. А значит, в процентном соотношении заболеваемость среди них ниже, чем у детей, обучающихся в школах.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что круг контактных лиц во время дистанционного обучения у детей гораздо меньше, чем у тех, кто посещает школы. Так, эпидрасследование по 302 случаям заболеваемости КВИ в дежурных классах выявило 3219 человек из категории контактных лиц. А вот в 740 случаях заболеваемости детей, обучающихся дома, контактных лиц насчитывается всего 1056 человек.

И это крайне важный показатель, поскольку именно дети могут заразить своих учителей и домочадцев. Да, клинически доказано, что дети легче переносят КВИ, но они также являются источником заражения для своего взрослого окружения.

Вот яркий пример, который произошёл в Караганде. Это был завозной случай КВИ из России. Учительница контактировала с больным КВИ и пришла затем в школу, где заболели многие её ученики. Они в свою очередь заразили своих родных и близких, в том числе пожилых людей.

– Как в МОН РК оценивают знания учащихся в период дистанционного обучения?

– В целом, качество знаний упало повсеместно, – ответил Рустем Бигари. – Во всём мире отмечаются достаточно серьёзные потери. И Казахстан не является исключением.

И это закономерно, учитывая, что весь учебный процесс был построен в совершенно новых условиях в кратчайшие сроки. Наши учёные, эксперты, лучшие педагоги страны разрабатывают новые методики обучения, интерактивные уроки, применение новых технологий.

Мы видим, что есть «проседания» в подготовке ребят. Особенно это заметно у детей со средней и слабой успеваемостью. Ведётся определённая работа, чтобы «подтянуть» их знания.

Софья Соболевская

unicef.org