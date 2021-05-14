Новые победы не за горами

Уроженец Аягозского района, учащийся Восточно-Казахстанской областной школы-интерната для одарённых детей в спорте Бакытжан Орыншаихов продолжает радовать земляков своими достижениями.

Родился Бакытжан в 2005 году в селе Карагаш, окончил общеобразовательную среднюю школу имени Ж. Жабаева. Несмотря на юный возраст, на счету у спортсмена уже несколько медалей.

Он занимал первое место в областных соревнованиях по лёгкой атлетике. Также успел завоевать серебряную медаль на зимнем чемпионате страны по спортивному бегу и бегу на длинные дистанции по трассе в Алматы.

Стоит отметить, Бакытжан Орыншаихов принимал участие в районных, областных и республиканских соревнованиях по армрестлингу и занимал призовые места. Аягозский спортсмен вернулся не с пустыми руками и с соревнований, прошедших в рамках международной выставки «ЕХРО-2017», по этому виду спорта.

– Хочу пожелать Бакытжану больше новых побед. Уверен, что в будущем он не раз будет развевать флаг независимого Казахстана на соревнованиях международного уровня, – сказал учитель из Аягозского района Казбек Байжуманов.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район