Новые маршруты

В этом году планируется обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию автомобильной дороги Омск – Майкапшагай, с завершением реконструкции в 2024 году.

Эту дорогу без преувеличения можно назвать международной, поскольку она даст импульс экономическому и туристическому развитию трёх стран: Казахстану, Российской Федерации и КНР. Через Восточно-Казахстанскую область проходит 231 километр трассы, на 162,4 км уже завершены работы на нижнем слое покрытия с разрешённой скоростью передвижения не более 70 км/ч. На оставшемся протяжении завершаются дорожно-строительные работы.

Как отметили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», на трассе будут созданы все условия, появятся пять зон отдыха (через каждые 50 километров), которые оборудуют тёплыми туалетами, малыми архитектурными формами (беседки, скамейки, урны, эстакады и пр.) и другими удобствами для проезжающих туристов и дальнобойщиков. Строители заверили, что все работы будут завершены в срок, сейчас на объекте находится более 300 единиц дорожной техники и необходимое количество дорожных рабочих. Отметим, что после ввода в эксплуатацию разрешённая скорость движения составит 110 км/ч, а в перспективе планируется внедрить взимание платы для грузовых автомобилей.

Как подчёркивают специалисты, за качеством работ на трассе следят пять организаций (заказчик, национальный центр качества, генподрядчик, технический и авторский надзоры). Дорога станет транзитным коридором, который соединит страны-экономические партнёры и позволит значительно увеличить количество приезжающих в Восточный Казахстан туристов.

Мария Симонова