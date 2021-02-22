Новоселье без веселья

Жители новостройки в посёлке имени Куленова остались недовольны качеством приобретённых квартир.

Руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт совместно с общественным советом по противодействию коррупции при партии «Nur Otan» провели очередную встречу с жителями одного из многоквартирных домов областного центра. Её инициаторами выступили владельцы квартир в доме на улице Бауржана Момышулы, 54.

Послушать их также пришли представители Управления государственного архитектурно-строительного контроля, отдела строительства города, Усть-Каменогорских тепловых сетей и ипотечной компании Восточно-Казахстанской области.

Как стало известно, в многоэтажном доме насчитывается сто шестьдесят две квартиры. Однако около тридцати из них всё ещё пустуют. Радость семей, которые до этого праздновали новоселье, по словам жителей дома, длилась недолго. Потому что со дня их переезда начались проблемы. В частности, они столкнулись с неработающими лифтами, проблемами с отоплением, некачественной внутренней отделкой.

– Мы находимся в постоянном контакте с владельцами квартир, – сообщил представитель ипотечной компании Ренат Нысанов. – Если вопрос финансирования решён, подрядчик готов к ремонту. Каждая квартира подвергается экспертизе. Будем прилагать все усилия, чтобы устранить недоделки.

По словам представителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, экспертно-аналитические работы завершатся 5 марта текущего года.

Также жильцам дома пообещали запустить лифтовую службу до 20 февраля текущего года.

– Обещания представителей всех сфер по решению озвученных вопросов закрепят протоколом совещания, их выполнение будет находиться на контроле проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» и Общественного совета по противодействию коррупции при партии «Nur Otan», – заверила жильцов Маржан Бахыт.

Марк Касымов

Фото из открытых источников